El grupo China Media, empresa matriz de la cadena china CCTV, respondió a través de un portavoz oficial tras la disculpa pública de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, por sus declaraciones sobre el antiguo líder chino Mao Zedong.

La televisión oficial china «CCTV» había suspendido la retransmisión de los partidos de la Liga española de fútbol, además de cualquier encuentro en el que participe Mbappé, debido a sus recientes declaraciones.

El portavoz aclaró que habían tenido conocimiento de la información relativa a las declaraciones del jugador del Real Madrid, ya que este asunto sigue provocando fuertes reacciones en China, según informó la red «Foot Mercato».

Mbappé había publicado hoy un comunicado de disculpa en el que dijo: «Durante una entrevista que me hicieron recientemente, comenté una fotografía mía, pero mi comentario no fue acertado, y ahora me doy cuenta de que hirió los sentimientos de muchas personas en China y de las comunidades chinas de todo el mundo».

Y añadió: «Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan podido molestar, pues esa no fue en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y expreso mi sincero pesar».

Por su parte, un representante del grupo China Media declaró que habían tenido conocimiento de la información pertinente y subrayaron la importancia de las palabras, aunque los hechos no son menos importantes, expresando su deseo de que la Liga española, el Real Madrid y el propio Mbappé aprendan de esta experiencia, presenten disculpas sinceras y corrijan sus errores anteriores, según el comunicado oficial recogido por la agencia de noticias china Dongqiudi.











