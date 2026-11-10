Con el respaldo de Guardiola: un técnico español rivaliza con Enrique en Francia

Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, contribuyó a la contratación del nuevo técnico del Lyon francés durante las últimas horas.

El Olympique de Lyon presentó a su nuevo entrenador, el español Carlos Vicens, que sucederá al extécnico del Braga, de 43 años, Paulo Fonseca, quien se marchó al Sporting de Lisboa.

El nuevo entrenador del Lyon contó con un gran respaldo, ya que fue elogiado por Pep Guardiola, con quien trabajó como asistente en el Manchester City durante cinco años.

El director general del Olympique de Lyon, Michael Gerlinger, reveló en una rueda de prensa que contactó con el entrenador español para preguntarle por Vicens.

Próximos partidos LIL Ligue 1 14:45 OL

Y declaró: "Hablé con Guardiola, que elogió mucho a Carlos. Para nosotros, la mejor decisión al final fue permitir que Paulo se uniera al club de su infancia, y elegimos a Carlos".

Y añadió: "Cuando hablas con Pep, su conversación es unilateral, y es positiva. Me habló del balón parado y de la mentalidad. Me dijo que Carlos es una persona extraordinaria. Me aconsejó seguir adelante y hablar con él".

El Lyon ocupa el quinto puesto en la clasificación de la Ligue 1, con 17 puntos, a 6 puntos del líder, el Saint-Germain, dirigido por otro español, Luis Enrique.