Con Benzema al frente, el Al-Hilal empieza a desprenderse de sus estrellas

Al-Hilal planea fichajes para reforzar el equipo y pelear por todos los títulos.

Pese a los fichajes invernales, entre ellos el de Karim Benzema, el equipo solo ganó la Copa del Rey y se quedó sin liga ni Copa de Asia.

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Por ello, la directiva estudia dejar salir a tres futbolistas en verano, entre ellos Karim Benzema, según Al Arabiya FM.

También podrían salir el uruguayo Darwin Núñez y el brasileño Marcos Leonardo, por lo que solo quedaría el francés Kadir Miti como delantero extranjero.

La directiva, muy criticada la temporada pasada, también baraja la salida del técnico Simone Inzaghi.