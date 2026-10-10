El Atlético de Madrid logró una victoria agónica a domicilio ante el Deportivo Alavés, por 2-1, la noche de este sábado, en la octava jornada de LaLiga.

El Atleti sufrió mucho a pesar de la inferioridad numérica del Alavés, que jugó con 10 futbolistas desde el minuto 61 tras la expulsión de Ángel Pérez.

El Atlético de Madrid elevó su cuenta a 19 puntos en la segunda posición, mientras que el Alavés se quedó estancado en 11 puntos en el sexto lugar.

El diario Sport repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Atlético tomó la iniciativa para imponer su dominio en el partido y logró abrir el marcador en el minuto 33 tras una magnífica jugada entre Grimaldo y Lookman en las inmediaciones del área.

El jugador nigeriano intercambió el balón con su compañero en una jugada de pared, después de que el internacional español le pasara el balón con el tacón de manera espectacular, antes de colocar la pelota entre las piernas de Sivera, portero del Alavés, firmando el gol de la ventaja.

Pero cuando parecía que la primera parte terminaría con el Atlético de Madrid por delante, Le Normand perdió los nervios durante un saque de esquina, tras rodear con los brazos a Toni Martínez, y el árbitro Quintero González no dudó en señalar penalti.

La tecnología de video confirmó la decisión del colegiado, y Lucas Boyé se encargó de ejecutar el penalti, para darle al Alavés el gol del empate.

Con el inicio de la segunda parte, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio entrada al dúo Julián Álvarez y Baena.

Álvarez provocó la expulsión de Ángel Pérez, después de que el jugador del Alavés entrara con enorme violencia sobre su tobillo, y desde ese momento las cosas se volvieron mucho más fáciles para el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el gol de la victoria no llegó hasta el minuto 86 del partido, después de que Baena ofreciera una genial pincelada técnica, al enviar un centro preciso con el exterior del pie, que Cuti Romero remató de cabeza para alojarlo en la red en el palo lejano.







