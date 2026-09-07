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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traducido por

¡Con 19 años! La joya de la Premier League Mahamadou Sangare se marcha a Arabia Saudí

Premier League
Fichajes
M. Sangare
Manchester City Academy
Premier Reserve League 1
Manchester City
Al Quadisiya
1ª División

Jugó en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain y del Manchester City, y a partir de ahora el joven de 19 años Mahamadou Sangare jugará en Arabia Saudí.

El delantero Mahamadou Sangaré cambia el Manchester City por Arabia Saudí para fichar por el Al-Qadsiah FC. El internacional francés sub-19, de 19 años, firma un contrato de larga duración con el club de la Saudi Pro League hasta 2029. Ambos clubes acordaron no revelar el importe del traspaso.

Con la incorporación del joven talento, Al-Qadsiah continúa con su apuesta por reclutar promesas de clubes europeos punteros, después de haber fichado anteriormente en la actual ventana de verano al centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders, también procedente del Manchester City.

Sangaré, que hasta ahora solo había jugado con el equipo reserva de los Cityzens y en la UEFA Youth League, pone fin así a su etapa en Mánchester tras apenas un año. Anteriormente, el atacante había militado durante dos años en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain.

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