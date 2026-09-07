¡Con 19 años! La joya de la Premier League Mahamadou Sangare se marcha a Arabia Saudí

El delantero Mahamadou Sangaré cambia el Manchester City por Arabia Saudí para fichar por el Al-Qadsiah FC. El internacional francés sub-19, de 19 años, firma un contrato de larga duración con el club de la Saudi Pro League hasta 2029. Ambos clubes acordaron no revelar el importe del traspaso.

Con la incorporación del joven talento, Al-Qadsiah continúa con su apuesta por reclutar promesas de clubes europeos punteros, después de haber fichado anteriormente en la actual ventana de verano al centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders, también procedente del Manchester City.

Sangaré, que hasta ahora solo había jugado con el equipo reserva de los Cityzens y en la UEFA Youth League, pone fin así a su etapa en Mánchester tras apenas un año. Anteriormente, el atacante había militado durante dos años en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain.