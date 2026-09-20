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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Comunicado oficial: el Barcelona pierde a su estrella durante varias semanas

Barcelona
A. Christensen
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Nuevo golpe para el equipo de Flick

Andreas Christensen, defensa del Barcelona, recibió un nuevo golpe tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, que lo apartará de los terrenos de juego durante las próximas semanas.

El Barcelona anunció, este domingo, el parte médico oficial de la lesión del defensa danés, que sufrió ayer sábado, en el estadio Sánchez-Pizjuán, confirmando su ausencia durante varias semanas.

Christensen se sometió, esta mañana, a diversas pruebas médicas que confirmaron que padece una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

El Barcelona aclaró, en su comunicado, que el jugador «estará de baja durante las próximas semanas, y la evolución de su estado determinará su disponibilidad para el regreso».

El defensa, de 30 años, había sido titular ante el Sevilla, después de haber comenzado también el partido contra el Racing, además de haber servido el primer gol al brasileño Raphinha en la portería del conjunto andaluz.

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Sin embargo, Christensen no pudo completar el partido, tras sufrir la lesión en el minuto 58, durante un choque con Rubén Vargas.

El defensa danés solicitó, rápidamente, la intervención del cuerpo médico, al darse cuenta de que la lesión que había sufrido en su pierna izquierda era grave, quedando incapaz de continuar jugando.

Christensen abandonó el terreno de juego, y acabó llorando en el banquillo del estadio Pizjuán, sin dar crédito a su mala suerte, después de que una nueva lesión truncara de nuevo su continuidad y su nivel.

La trayectoria de Christensen en el Barcelona ha recibido reiterados golpes a causa de las lesiones, que le han impedido aportar las contribuciones esperadas, y que le han afectado tanto a nivel deportivo como psicológico, pese a la renovación de su contrato el pasado julio hasta el año 2028.

Durante la temporada 2025-2026, el defensa se ausentó de 32 partidos con el Barcelona y la selección de su país por una rotura del ligamento cruzado, además de perderse otros 3 partidos como consecuencia de molestias en los músculos de la pierna.

En cuanto a la temporada 2024-2025, no participó en 37 partidos por un problema en el tendón de Aquiles, junto a su ausencia en otros 16 partidos a raíz de molestias musculares.

La lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo se ha convertido en el nuevo motivo que apartará a Christensen del equipo del entrenador Hansi Flick durante varias semanas.

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