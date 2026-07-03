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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Comunicado oficial del Real Madrid sobre el fichaje de Enzo Fernández

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Enzo Fernández
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Respuesta tajante

El Real Madrid ha desmentido su interés en fichar a Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, este verano.

Javier Pastori, agente del jugador, había insinuado recientemente un posible traspaso al Real Madrid.

El club ha emitido un comunicado en su web oficial: «Ante las informaciones sobre un supuesto interés del club por Enzo Fernández, comunicamos que no hemos realizado ninguna gestión para ficharlo ni tenemos intención de hacerlo».

Además, reitera su máximo respeto tanto al jugador como al Chelsea, club con el que mantiene una excelente relación institucional.

Por respeto al Chelsea y por lealtad institucional, el club desmiente estas especulaciones infundadas.

Finalmente, lamentó que, pese a la evidencia y a la ausencia de cualquier movimiento por su parte, sigan difundiéndose informaciones que solo generan confusión entre la afición y perjudican a las instituciones y personas implicadas.

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