Comunicado oficial de la FIFA tras los actos de violencia en la final del Mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció la apertura de una investigación por posibles infracciones disciplinarias por parte de la selección de Argentina, tras su derrota en la final del Mundial ante la selección de España.

El organismo internacional designó a un fiscal disciplinario y de ética para examinar los sucesos que tuvieron lugar en el estadio MetLife tras el partido del domingo.

Varios jugadores de Argentina y miembros del cuerpo técnico se enfrentan a sanciones severas en caso de ser declarados culpables, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino corre el riesgo de recibir otra multa económica.

La FIFA señaló mediante un comunicado oficial: "Tras la evaluación de los informes del partido correspondientes a la final del Mundial entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, la Comisión Disciplinaria designó a un fiscal disciplinario y de ética para investigar las posibles infracciones del código en relación con los sucesos posteriores al partido".

El comunicado añadió: "La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicará detalles adicionales una vez concluido el informe del fiscal".

La selección de Argentina volvió a ser objeto de críticas por el estilo violento durante la derrota por (1-0), en la que Enzo Fernández fue expulsado por recibir dos amonestaciones cerca del final del tiempo reglamentario. Tras la conclusión del encuentro, Nahuel Molina golpeó a Rodri en el pecho mientras corría celebrando frente a él, y el ayudante del entrenador de Argentina, Roberto Ayala, se vio involucrado en un altercado con Dani Olmo.

También pareció que Leandro Paredes había sido expulsado tras el pitido final después de sujetar por el cuello al defensa de España Eric García, aunque la expulsión fue posteriormente retirada de los registros oficiales de la FIFA, ya que el organismo internacional confirmó que no se había tomado ninguna medida disciplinaria contra el centrocampista durante los momentos posteriores al partido.

Como resultado, cualquier suspensión o sanción en su contra derivaría de una eventual investigación con carácter retroactivo que pudiera abrir la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

La FIFA también confirmó la semana pasada que está evaluando los informes del partido de semifinales contra Inglaterra tras la polémica en torno a las Islas Malvinas.