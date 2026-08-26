Comunicado oficial de 3 leyendas argentinas en apoyo a Infantino

Con la proximidad de las elecciones de la FIFA, previstas para marzo de 2027, Gianni Infantino, presidente del organismo internacional, ha recibido el apoyo de tres leyendas argentinas.

En medio de la creciente polémica en torno a la gestión de la Federación Internacional de Fútbol, Javier Pastore, Javier Zanetti y Esteban Cambiasso emitieron un comunicado conjunto en el que defendieron la trayectoria del presidente de la FIFA.

Los tres exinternacionales argentinos destacaron el papel cada vez mayor otorgado a los jugadores desde que Infantino asumió el mando.

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Escribieron en sus cuentas de Instagram: "A lo largo de la última década, hemos sido testigos del compromiso de la FIFA y del presidente Infantino para garantizar la representación de los jugadores en el mundo del fútbol, algo que no existía antes".

Según ellos, los jugadores actuales y antiguos tienen ahora "una voz que se escucha y un papel activo" a través de su participación en distintos comités, proyectos y grupos de trabajo.

Esta postura llega en medio de una creciente oposición en torno a Gianni Infantino. Numerosos exinternacionales han pedido recientemente un cambio en la dirección de la FIFA, entre ellos los franceses Mikaël Silvestre, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Olivier Dacourt, Louis Saha, Frédéric Piquionne y Jessica Houara-D'Hommeaux.

Por el contrario, Pastore, Zanetti y Cambiasso defienden la estructura actual del organismo frente a esta oposición, al afirmar: "Nuestras opiniones son escuchadas, y muchas iniciativas beneficiosas para el fútbol toman forma gracias a nuestras aportaciones, ideas, proyectos y participación activa".

Estas declaraciones parecen un gran respaldo público a Infantino en un momento en el que crecen las críticas hacia su presidencia y se intensifica la disputa sobre el futuro de la gestión de la FIFA.

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