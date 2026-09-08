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«Complicada»: Pellegrini revela las novedades sobre el estado de Ezzalzouli

Lille vs Real Betis
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Villarreal
Primera División
M. Pellegrini
A. Ezzalzouli
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Marruecos

El conjunto andaluz se prepara para un enfrentamiento europeo contra el Lille

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis español, hizo unas recientes declaraciones sobre el estado físico del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, señalando que el jugador aún no ha alcanzado su plena forma, como consecuencia de la lesión que sufre en la rodilla.

El entrenador explicó que la razón de la ausencia de Ezzalzouli en los últimos partidos es la persistencia de los dolores derivados de esa lesión, subrayando que su regreso al terreno de juego depende de su nivel de mejoría en los próximos días.

El sitio marroquí Hesport recogió las palabras de Pellegrini, quien dijo: "Abdessamad aún no ha llegado a la fase de recuperación total", describiendo la lesión de rodilla como "compleja" y que le provoca una notable molestia.

El técnico chileno expresó su deseo de que el jugador supere las secuelas de la lesión y recupere pronto todas sus fuerzas, para quedar disponible en la convocatoria del equipo y participar en las competiciones.

Ezzalzouli mantiene su ausencia de las filas del Betis en un momento importante, ya que el equipo se prepara para disputar su primer partido en la fase de liga de la Champions League, cuando visite al Lille francés, esta tarde del martes.

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