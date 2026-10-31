Cómo ver el Eldense contra el Granada con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 12 1 nov 2026 - 08:00 Estadio Pepico Amat

El Eldense recibe al Granada en el estadio Pepico Amat en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos clubes, situados en puntos muy distintos de la clasificación.

El Eldense de Javier Calleja llega en un buen momento tras una serie de resultados que ha dado impulso a su temporada. Su victoria en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares el 29 de octubre llegó después de tres triunfos consecutivos en Segunda División, una racha que habrá calmado los nervios en el club.

El Granada, dirigido por Pacheta, llega como uno de los equipos más fuertes de la categoría. Ha ganado sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y parece bien situado para luchar por el ascenso esta temporada.

El conjunto visitante venció al Cieza por 3-0 en la Copa del Rey hace apenas unos días y ha mostrado la misma eficacia en la liga, con victorias ante el Real Valladolid, el Cádiz y el Burgos CF, todas ellas sin encajar goles.

El Eldense tendrá que ofrecer su mejor versión para frenar a un Granada que ha mostrado regularidad y calidad en las últimas semanas. El apoyo de la afición local en el estadio Pepico Amat podría ser un factor si los hombres de Calleja empiezan bien.

Para conocer todos los detalles sobre cómo ver este partido, incluidos el canal de televisión y las opciones de retransmisión en directo, sigue leyendo.

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