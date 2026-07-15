«Como una música hermosa»... ¿Abuchearon a Infantino en el España-Francia?

Los abucheos que resonaron en el estadio de Dallas durante la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia generaron polémica en redes, pues muchos creyeron que iban dirigidos a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tras su aparición en las pantallas.

Comunicado oficial conjunto

Las cadenas ITV (Reino Unido) y FOX (EE. UU.) aclararon que los abucheos no eran para Infantino, sino para Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, cuyo rostro aparecía simultáneamente en la pantalla gigante.

El encuentro terminó 2-0 a favor de España, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, y la selección se clasificó para la final contra el ganador del Inglaterra-Argentina.

Durante la retransmisión, Infantino apareció sonriendo en las gradas mientras se escuchaban los silbidos, lo que llevó a muchos espectadores a creer que iban dirigidos a él.

El comentarista de ITV, Sam Mathews, aclaró: «Los silbidos no eran para Infantino, sino para Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, que apareció simultáneamente en la pantalla gigante».

FOX confirmó esta versión: la cámara mostró a Infantino justo cuando Jones aparecía en la pantalla principal, lo que provocó la confusión.

Jones, una de las figuras más polémicas de la NFL, suele ser criticado por su gestión directa de los Cowboys.

Pese a las aclaraciones, muchos aficionados no se convencieron.

A pesar de las aclaraciones de ambas cadenas, muchos usuarios en redes no se creen la versión oficial.

El diario británico Mirror recogió varios mensajes, como: «Los silbidos contra Infantino fueron música para mis oídos; podéis culpar a Jerry Jones, pero todos sabemos a quién iban».

Otro añadió: «No iban contra Jones, sino sin duda contra Infantino»; un tercero comentó: «Yo silbaba a Infantino»; y un cuarto escribió: «No hay duda de que el público lo abucheaba».

El incidente se produce cuando crecen los informes sobre las presiones al presidente de la FIFA, en plena polémica por el Mundial de 2026 y a pocos meses de las elecciones de abril, en las que Infantino busca un tercer mandato.

El torneo ha estado marcado por decisiones polémicas, como la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun levantada tras una llamada del presidente Donald Trump, las críticas al arbitraje y la introducción de pausas de hidratación.

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