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Rodri, estrella del centro del campo del Barcelona que sigue de baja por lesión, dio instrucciones a su compañero Eric García desde el banquillo durante el duelo ante el Villarreal y ejerció de líder en el túnel de vestuarios antes del partido.

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Tal y como recogió el diario Sport, la escena no tardó en convertirse en tema de conversación en las redes sociales.

En uno de los momentos del partido entre el Barcelona y el Villarreal, cuando el conjunto catalán perdía 0-2, Rodri llamó a su compañero Eric García y le dio instrucciones como si formara parte del cuerpo técnico encargado de dirigir al equipo.

Su aspecto, vestido con un elegante traje negro, y su manera de actuar, con gestos que recordaban al estilo de Guardiola, contacto visual y determinación, dejaron la impresión de estar ante una escena del futuro.

Sport explicó: «Parecía como si todos estuvieran presenciando la materialización de algo inevitable: que Rodri será entrenador cuando decida colgar las botas y que será uno de los técnicos destacados».

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A nadie en el banquillo del Barcelona pareció extrañarle, y tampoco se sorprendió Eric García, que recibió las indicaciones de Rodri con total naturalidad. Lo cierto es que el equipo recuperó la vitalidad tras el descanso y protagonizó una nueva reacción en un partido de dos caras: una primera parte decepcionante y una segunda que devolvió la esperanza.

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Además, el exjugador del Manchester City fue visto en el pasillo que conduce al terreno de juego, antes de salir al campo, conversando con varios jugadores y motivando a algunos de ellos, como Fermín López, que apareció en la jugada del primer gol tras dar una asistencia sin querer, pero que después reaccionó y logró marcar un gol con su sello habitual.

El entrenador Hans Flick declaró tras el partido: «Rodri es muy importante para nosotros, pero jugadores como Pedri y Bernal están haciendo un trabajo fantástico. No es fácil afrontar el partido cuando vas perdiendo por dos goles».

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Rodri se ha perdido dos partidos con el Barcelona por su lesión muscular, ante el Atlético de Madrid y el Villarreal, pero no ha perdido su influencia fuera del terreno de juego.

Hace unos días concedió una entrevista al diario Sport en la que lanzó un mensaje contundente: «Tenemos que subir nuestro nivel y mantenerlo para poder competir por todo».

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Incluso en los periodos en los que el equipo ofrecía un gran rendimiento, el centrocampista ya advertía de que a los rivales no les hacía falta mucho para marcar y de que al equipo le faltaba control sobre el juego. Su mensaje era más autocrítico que las declaraciones que Flick había hecho hasta entonces.

El técnico alemán respondió a ese mensaje en la rueda de prensa previa al duelo ante el Villarreal: «Todos tenemos que subir nuestro nivel, y también cada jugador individualmente, incluido Rodri», dijo con una leve sonrisa.

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Ante el Villarreal, el Barcelona no logró la estabilidad que ya buscaba antes del parón. El equipo volvió a ofrecer un rendimiento irregular, con Marc Bernal desempeñando de nuevo las funciones de mediocentro defensivo.

Por su parte, Frenkie de Jong, que ocupó el lateral derecho en el Metropolitano, jugó esta vez en el centro de la defensa junto a Gerard Martín.