El cáncer de mama diagnosticado a Roberta Picchi no supuso el fin de su sueño, sino el inicio de un mensaje de apoyo que sacudió los estadios italianos, después de que el Como anunciara la renovación del contrato de su jugadora hasta 2028 mientras se encontraba en su lecho de tratamiento.

Una renovación que no es como las demás

El Como, que milita en la Serie A italiana femenina, anunció ayer lunes la renovación del contrato de su jugadora italiana Roberta Picchi (34 años) hasta el final de la temporada 2027-2028, apenas unos días después de que le fuera diagnosticado un cáncer de mama.

El club confirmó en un comunicado oficial que la jugadora contará con el pleno apoyo del cuerpo médico del club, que trabajará en estrecha y directa coordinación con los especialistas encargados de supervisar su protocolo de tratamiento durante los próximos meses.

El comunicado del club señalaba: "Todos los miembros del Como 1907 están al lado de Roberta y le brindarán a ella y a su familia todo el apoyo que necesiten durante los próximos meses".

Y añadía en un tono humano: "En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de Roberta mientras se centra en su tratamiento y recuperación".

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"Ha llegado el momento de disputar mi partido más importante"

Por su parte, Picchi dirigió un emotivo mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que agradeció a su club este gesto que calificó de excepcional.

La jugadora escribió: "Nada está garantizado, y yo soy afortunada. Ha llegado el momento de disputar mi partido, pero volveré con más determinación".

Un mensaje breve, pero que resumió el espíritu de una luchadora que se niega a rendirse, pues Picchi considera que su verdadera batalla ha comenzado ahora fuera del rectángulo verde, una batalla de la que ha prometido volver más fuerte de lo que era.

El paso dado por el Como recibió un amplio reconocimiento en Italia, y muchos lo consideraron un modelo a seguir en cuanto a la forma en que los clubes deben tratar a sus jugadores en los momentos humanos más difíciles, subrayando que algunos contratos no se miden por los goles, sino por la lealtad.