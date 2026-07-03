¿Cómo recurrió la selección egipcia a Kylian Mbappé para vencer a Australia?

Antes de la tanda de penaltis contra Australia, Egipto proyectó imágenes de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, una estrategia que ayudó a lograr el pase histórico a octavos.
Egipto alcanzó por primera vez los octavos de final del Mundial 2026 tras ganar 4-2 en los penaltis, después de empatar en el tiempo reglamentario y la prórroga.
En el minuto 119, el portero australiano Matthew Ryan entró para detener penaltis.
Antes, el analista egipcio proyectó a los jugadores vídeos de Mbappé marcando dos penaltis a Ryan en la Liga española la temporada pasada.
La estrategia funcionó: Egipto marcó cuatro penaltis y Australia solo dos, lo que dio a los Faraones su primer pase a octavos.