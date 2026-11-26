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El periodista Walid Al-Faraj ha puesto sobre la mesa el futuro del neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al Ahli saudí, en plena crisis deportiva del equipo y ante las crecientes peticiones de su salida. Existe, sin embargo, un obstáculo económico: la elevada cláusula de rescisión de su contrato, que convierte el despido en una decisión costosa para las arcas del club.

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Durante un episodio del programa «Rotana Sport con Walid», Al-Faraj abrió un intenso debate con sus invitados sobre las vías a las que pueden recurrir las directivas de los clubes para deshacerse de un entrenador cuyo contrato incluye una cláusula de rescisión elevada, sin verse obligadas a abonar la totalidad de la indemnización. «¿Cómo se consigue que un entrenador con una gran cláusula de rescisión se harte y se marche?», planteó.

Posibles escenarios

Por su parte, el analista deportivo Tawfiq Tounsi expuso su visión sobre cómo puede gestionar la directiva este tipo de situaciones. Según explicó, el asunto podría avanzar en dos direcciones. La primera consistiría en ejercer una presión indirecta sobre el entrenador mediante una mayor intervención del director deportivo en los detalles de su trabajo y en sus decisiones técnicas.

Tounsi señaló que cuestionar de forma reiterada al técnico sobre sus elecciones y los pormenores de su labor podría hacerle sentirse incómodo y, quizá, llevarle a tomar por sí mismo la decisión de marcharse, en lugar de que el club lo destituya y asuma la carga económica derivada de la rescisión de su contrato.

El segundo escenario pasaría por negociar directamente con el entrenador para alcanzar un acuerdo económico amistoso, en el que ambas partes pactarían poner fin a la relación contractual a cambio de una cantidad satisfactoria para las dos, lo que evitaría al club pagar el importe íntegro de la cláusula.

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Ataque a la directiva del Al Ahli

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En cambio, el analista deportivo Nasser Al-Hwaidi adoptó una postura dura sobre la gestión del asunto en el Al Ahli. Dirigió sus críticas a los responsables del club y calificó de «vergonzoso» el panorama actual en el seno de la entidad.

Al-Hwaidi aseguró que el actual entrenador es «el más grande de la liga» en cuanto a categoría técnica y experiencia, y responsabilizó a la directiva del Al Ahli de la situación a la que ha llegado el equipo, con la tensión y el bajón de resultados que la acompañan, en lugar de ofrecer estabilidad y un clima adecuado al cuerpo técnico.

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Asimismo, subrayó que el Al Ahli y su afición merecen un mayor respaldo de la directiva, que debería trabajar en resolver los problemas del equipo en vez de enzarzarse en conflictos paralelos que complican aún más el panorama esta temporada.

El debate generó una amplia reacción entre los aficionados del Al Ahli en las redes sociales, con opiniones divididas: por un lado, quienes respaldan las críticas de Al-Hwaidi y reclaman estabilidad y apoyo para el entrenador; por otro, quienes consideran necesario encontrar una solución rápida a la crisis deportiva e institucional para que el equipo recupere el equilibrio antes de que sea demasiado tarde.