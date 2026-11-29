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Como-Juventus, que se disputa esta noche junto al lago a las 20:45, es uno de esos partidos que pueden decidir una temporada. A la vista de la clasificación (Cono, quinto con 26 puntos; la Juve, séptima con 21), es, sobre todo, la Juventus la que se juega mucho en caso de derrota. Tras el partido que ganó el jueves en la Europa League ante el Omonia Nicosia chipriota, Luciano Spalletti fue claro: «Es un momento crucial, será un partido fundamental por el nivel del rival».

Tras la devastadora derrota ante el Genoa del 28 de octubre, la Juventus ha dado señales positivas en noviembre, tanto en resultados como en juego: Juve-Napoli 2-0, AZ-Juve 1-2, Fiorentina-Juve 2-2, Juve-Venezia 4-0 y Juve-Omonia 4-1. Sin embargo, está claro que una derrota ante el Como volvería a agravar la situación y pondría de nuevo en peligro el puesto de Spalletti, incluso esta misma temporada. Si la Juve perdiera contra el Como, la distancia con los puestos de Champions, por no hablar de los que dan acceso a la lucha por el título de la Serie A, sería ya prácticamente insalvable a principios de diciembre. Llegado ese punto, el club y la directiva de la Juventus tendrían el deber de analizar la situación. También teniendo en cuenta que Antonio Conte está ahí fuera, impaciente por volver y que, a través de la prensa, prácticamente se ha postulado para entrenar al equipo del que primero fue capitán y después líder desde el banquillo, «para cerrar el círculo».

Spalletti no habló en la víspera, mientras que Fabregas elogió en rueda de prensa la experiencia, el talento y el oficio de Spalletti. También afirmó que, más allá de la clasificación actual, todavía existe una diferencia de estatus entre el Como y la Juventus, desde el punto de vista de los futbolistas jóvenes: «Un jugador joven es como una esponja. El Como no es la cima de su carrera, quieren ir al Manchester City o a la Juventus». Objetivamente, nada que objetar a la reflexión de Fabregas, porque 129 años de historia (de la Juventus) no se borran, pero también es cierto que, hoy, si miramos las plantillas del Como y la Juventus, los mejores jóvenes están en el equipo del presidente Suwarso. ¿Tiene la Juve un defensa como Jacobo Ramon? ¿Un lateral como Alex Valle? ¿Un centrocampista como Maximo Perrone? ¿Mediapuntas como Nico Paz o Marti Baturina? ¿Un delantero como Diao?

Como-Juventus es, por tanto, un partido con muchos duelos dentro. Fabregas contra Spalletti. Los jóvenes del Como contra los jóvenes de la Juve. Un proyecto, el del Como, que lleva años avanzando sin sobresaltos, con los mismos dirigentes y el mismo entrenador, frente a otro, el de la Juve, que desde 2020 ha cambiado de dirigentes y entrenadores prácticamente cada año. Y quizá por eso, esta noche, una derrota sería dolorosa pero no definitiva para los locales, mientras que un tropiezo de los visitantes supondría ya el final de su temporada, al menos en lo que respecta a la liga. Y, probablemente, también de la etapa de Spalletti en Turín.