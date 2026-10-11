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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Como Hakimi y Vinicius: Diomande graba su nombre en la historia del Real Madrid

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Y. Diomande
A. Hakimi
España
Côte d’Ivoire
Marruecos

Decisivo: la estrella marfileña marca la diferencia

El astro marfileño Yan Diomande dejó su primera huella con la camiseta del Real Madrid, al conducir al conjunto blanco a una difícil victoria por 1-0 ante el Villarreal con diez jugadores, en la octava jornada de LaLiga, la noche del sábado.

Diomande anotó su primer gol con el conjunto merengue en el minuto 62 del encuentro, logrando entrar en una lista destacada en la historia del club de la capital española.

Diomande se sumó a una élite de jugadores extranjeros que marcaron goles para el club blanco en la liga española antes de cumplir los veinte años, convirtiéndose en el undécimo jugador en la historia del club que logra esta hazaña.

Según la cuenta de Mister Chip en la plataforma X, Diomande, que cumplirá veinte años el próximo noviembre, se unió a una lista que incluye a:

el argentino Gonzalo Higuaín, el francés Raphaël Varane, el marroquí Achraf Hakimi, los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo, el francés Eduardo Camavinga, el uruguayo Álvaro Rodríguez, el turco Arda Güler, el brasileño Endrick y el argentino Franco Mastantuono.

Diomande se incorporó a las filas del Real Madrid el pasado verano procedente del Leipzig alemán por unos 140 millones de euros.

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