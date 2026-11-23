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Cesc Fabregas, entrenador del Como, comparece en rueda de prensa en la víspera del partido contra el AEK de Atenas, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League: «Hago como Alvini ante el Milan, sigo adelante con mis ideas. Por supuesto, hay partidos que debemos saber gestionar para ganar, pero no voy a cambiar todo lo bueno que estamos haciendo. Estoy orgulloso del último partido contra el Cagliari, en el que hubo muchas cosas nuevas: jugadores que volvían de sus selecciones, el hecho de que jugaba contra un amigo, Da Cunha de mediapunta en lugar de Paz en una posición en la que no ha jugado mucho. Después, Ricci y Liberali fueron titulares y lo hicieron bien, y Lahdo entró bien. En definitiva, todo esto te hace ver que el equipo está ahí, que sabe lo que quiere hacer y cómo lo hace».

El técnico español continúa: «Me gusta tener estabilidad, saber controlarlo todo, aunque es difícil. Hoy quiero seguir oyendo que Alvini es un grandísimo entrenador, eso es identidad y valentía, aunque haya perdido 5-1. Cuando pierdes eres malo; cuando ganas, un fenómeno. Hay que tener equilibrio. El fútbol está cambiando, también gracias a los árbitros, que pitan más. Hay menos gente por los suelos y esa táctica ya no funciona. Es un cambio positivo para el campeonato italiano, que se está convirtiendo en uno de los dos o tres más bonitos de Europa».

Y añade: «Nada cambia para nosotros, somos un club pequeño que sabe muy bien quién es. Se respira un ambiente fantástico en Mozzate, conocemos nuestros puntos fuertes y débiles. No podemos controlar lo que dice la gente, tenemos que ser más fuertes y gestionar las emociones. Se habla mucho más de los chicos, y eso también les ayuda a madurar. Si quieren estar entre los mejores, deben saber gestionar eso también. Todo está aún en una fase muy temprana. Pensemos en el camino y no en la meta».

Sobre Couto: «Lo fichamos porque también sabe jugar en esa posición. Lo hacía en el Girona y en el Dortmund, así que también es una opción. El equipo está bien, somos los mismos del último partido. Se incorporará alguien del equipo juvenil. Estamos tranquilos y sabemos que debemos seguir nuestro camino con tranquilidad».

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Sobre el rival: «Los griegos son un gran equipo, pusieron en apuros al Real y al Shakhtar, son fuertes físicamente y tienen una gran mentalidad. Tendremos que ser muy eficaces».