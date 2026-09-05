¿Cómo eligió el Barcelona a sus cinco capitanes? Flick desvela los entresijos

La elección de Lamine Yamal como uno de los cinco capitanes del Barcelona fue una de las grandes sorpresas de la votación realizada por el vestuario. Con tan solo 19 años, el dueño del dorsal 10 se sumó al grupo de jugadores encargados de representar al equipo, junto a Raphinha, Pedri, Eric García y Frenkie de Jong.

El técnico Hansi Flick explicó este sábado cómo se llevó a cabo el proceso de elección de los capitanes y reveló que, al igual que ocurrió la temporada pasada, él mismo eligió a dos de los capitanes, mientras que dejó en manos de los jugadores la tarea de escoger a los otros tres.

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El entrenador del Barcelona declaró, durante una rueda de prensa: "Llevo aquí dos años y conozco mejor al equipo. Decidí dos capitanes, que son Raphinha y Pedri, y los jugadores votaron a tres: Eric, Frenkie y Lamine".

Flick aclaró que esta fórmula es la misma que se siguió la temporada pasada, con la diferencia de los nombres tras las salidas de Marc-André ter Stegen y Ronald Araújo, lo que obligó a reconfigurar el grupo de capitanes del equipo.

"Gran influencia"

El técnico justificó de manera especial su elección de Raphinha y Pedri, al considerar que ambos jugadores gozan de una gran influencia dentro del vestuario y sobre el terreno de juego.

Flick afirmó: "Cuando miré a los jugadores que tienen una gran influencia en el equipo, para mí son Raphinha y Pedri. No quise elegir a los cinco, solo a dos porque son muy importantes y suelen jugar como titulares. Ahora conozco al equipo mejor que antes".

El nombre de Lamine Yamal fue el más destacado entre los jugadores elegidos por el vestuario. Su incorporación al grupo de capitanes representa un nuevo paso en el creciente peso del canterano del Barcelona dentro del equipo, no solo por su importancia deportiva, sino también como resultado del aprecio que le tienen sus compañeros.

El técnico alemán comentó al respecto: "La elección de los cinco es buena. Estoy contento con la decisión de los jugadores. Vamos a necesitar jugadores que sepan hablar y que asuman responsabilidades. Creo que es una buena elección".

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