Cómo conseguir entradas para el Gran Premio de Estados Unidos de 2026: fechas, precios y más

El Gran Premio de Estados Unidos regresa al Circuit of the Americas (COTA), en Austin, Texas, del 22 al 25 de octubre de 2026. Por primera vez desde que la carrera se incorporó al calendario de F1 en 2012, el programa contará con un cuarto día. Este año se abandona el formato sprint utilizado en 2025 y se recupera la estructura habitual de tres sesiones de entrenamientos libres. Además, Maroon 5, Post Malone y Alesso encabezan el cartel de conciertos en el Germania Insurance Amphitheater, situado junto al circuito.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para planificar tu viaje: el programa completo de sesiones, dónde se venden las entradas, los precios actuales y cómo encontrar la opción más barata para asistir.

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¿Cuándo es el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Jueves 22 de octubre Grand Prix View (F1 Academy, paseo por el pit lane y zonas para aficionados) Circuit of the Americas, Austin Entradas Viernes 23 de octubre, 12:30 Entrenamientos libres 1 Circuit of the Americas, Austin Entradas Viernes 23 de octubre, 16:00 Entrenamientos libres 2 Circuit of the Americas, Austin Entradas Sábado 24 de octubre, 12:30 Entrenamientos libres 3 Circuit of the Americas, Austin Entradas Sábado 24 de octubre, 16:00 Clasificación Circuit of the Americas, Austin Entradas Domingo 25 de octubre, 15:00 Gran Premio de Estados Unidos (56 vueltas) Circuit of the Americas, Austin Entradas

Todos los horarios corresponden a la hora local de Austin, en la zona horaria central. En 2026 no habrá sprint, por lo que el programa del sábado se centrará en una sesión de entrenamientos libres y la clasificación, en lugar de incluir la carrera sprint y su clasificación.

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

Las entradas para la carrera de 2026 se venden en primer lugar a través de la web oficial del Circuit of the Americas. Allí puedes encontrar entradas a su precio original para un solo día, abonos de acceso general al recinto para tres días y asientos en las gradas. Las entradas ya están a la venta y comprarlas directamente suele ser la opción más barata mientras queden disponibles en la categoría que prefieras.

Cuando se agotan oficialmente las entradas para una sesión o una categoría de asientos, o si compras más cerca de la semana de la carrera, la mayoría de los aficionados recurre al mercado de reventa. StubHub ofrece entradas para todo el fin de semana, incluidos el día de la carrera, la clasificación y los entrenamientos. Todas las compras están cubiertas por la garantía FanProtect de la plataforma, que comprueba la validez de las entradas y reembolsa a los compradores si el evento se cancela y no se reprograma.

Conviene tener en cuenta algunos aspectos de la compra en el mercado de reventa:

Los precios responden a la demanda y no al precio original, por lo que pueden ser más altos que los de taquilla, especialmente para el día de la carrera y las gradas más populares.

Las entradas anunciadas proceden de aficionados e intermediarios que revenden las que ya no necesitan. Esto puede ayudarte a conseguir un asiento en una categoría agotada en la venta oficial.

Es una opción sencilla para los aficionados que viajan desde fuera de Estados Unidos y prefieren no crear una cuenta aparte en el sistema de venta de entradas del circuito.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

Los precios varían mucho según el día, el tipo de entrada y la antelación con la que compres:

La entrada oficial más barata: el nuevo día Grand PrixView del jueves cuesta desde unos 20 dólares y permite acceder al circuito a los aficionados con un presupuesto ajustado, incluso sin entrada para los tres días principales del fin de semana.

Entradas de un día: las entradas oficiales para el viernes, el sábado o el domingo cuestan desde unos 109 dólares. Hay otras categorías de un día más caras según la grada o la zona desde la que se siga la carrera.

Acceso general de tres días: el abono estándar de viernes a domingo, que da acceso a las zonas de pie y a las colinas desde las que se puede seguir la acción alrededor del circuito, sin asiento reservado, cuesta desde unos 250 dólares.

Mercado de reventa: las entradas revendidas cuestan actualmente desde unos 55 o 60 dólares para las sesiones más baratas disponibles. Los precios son mucho más altos para el día de la carrera y los asientos de las gradas prémium.

Consejo para ahorrar: el acceso general sigue siendo la opción con mejor relación calidad-precio para disfrutar del fin de semana completo, mientras que el nuevo día Grand PrixView del jueves ofrece la entrada individual más barata a la venta para 2026. Comprar lo antes posible, ya sea en la web oficial o en el mercado de reventa, es la forma más segura de evitar pagar un sobreprecio a medida que se acerca la semana de la carrera.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos regresó al calendario de Fórmula 1 en COTA en 2012, tras cuatro años de ausencia de la competición en Estados Unidos. Desde entonces se ha convertido en una de las carreras con mayor asistencia de todo el calendario: según las cifras publicadas, la edición de 2022 reunió a 440.000 aficionados a lo largo de los tres días. Más allá de las carreras, el Gran Premio es conocido por su programa de conciertos junto al circuito, con grandes artistas como cabezas de cartel durante el fin de semana en el Germania Insurance Amphitheater. Así, el evento se ha convertido tanto en un festival de música como en un fin de semana de automovilismo.

En 2026, el fin de semana de la carrera se amplía por primera vez a cuatro días. El nuevo día Grand PrixView del jueves permitirá a los aficionados echar un primer vistazo al paddock, pasear por el pit lane y ver en pista a la F1 Academy, la categoría de apoyo exclusivamente femenina. Después llegarán los entrenamientos del viernes, la clasificación del sábado y el Gran Premio del domingo, de 56 vueltas, sin el formato sprint presente en la edición de 2025.

Todo lo que necesitas saber sobre el Circuit of the Americas

El Circuit of the Americas, situado en Austin, Texas, mide 5,514 kilómetros y tiene 20 curvas. Diseñado por Hermann Tilke, se inauguró en octubre de 2012 expresamente para devolver la Fórmula 1 a Estados Unidos. Su elemento más famoso es la curva 1, a la que se llega tras una subida de 40,5 metros antes de descender hacia una rápida sucesión de curvas enlazadas inspiradas en circuitos como Silverstone y Hockenheim. Es uno de los pocos trazados del calendario actual de F1 que se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que supone una exigencia física adicional para los pilotos acostumbrados a circular en el sentido opuesto en la mayoría de los circuitos.

La torre de observación del circuito, de 76,5 metros de altura, es su elemento más reconocible. Desde una plataforma a la que se llega en ascensor o por una escalera de 419 peldaños ofrece vistas panorámicas del trazado y de la ciudad de Austin. La tribuna principal tiene capacidad para unos 9.000 aficionados entre sus gradas inferiores, palcos y suites, mientras que el conjunto del circuito, incluidas las colinas de acceso general y la Grand Plaza, puede acoger hasta 120.000 personas el día de la carrera. Con un nuevo formato de cuatro días, un cartel de conciertos repleto de grandes nombres y un título aún por decidir, la carrera de este año apunta a ser uno de los fines de semana más destacados del calendario de 2026. Consulta ya la disponibilidad de entradas para asegurar tu sitio en COTA.