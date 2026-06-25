El 25 de junio se cerrará el Grupo E del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el partido Ecuador-Alemania.
Alemania ha jugado todos los Mundiales desde 1954 y lo ha ganado cuatro veces (1954, 1974, 1990, 2014).
¿Cuándo se juega el Ecuador vs. Alemania en el Mundial 2026?
Calendario de Ecuador en el Mundial 2026
Ecuador llega tras terminar segundo en la eliminatoria de la CONMEBOL. Estos son sus partidos en Norteamérica:
Fecha
Partido
Lugar
Resultado final / Entradas
Domingo 14 de junio
Costa de Marfil vs. Ecuador
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
1-0
Sábado 20 de junio
Ecuador vs. Curaçao
Arrowhead Stadium (Kansas City)
0-0
Jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania
Estadio MetLife (East Rutherford)
Calendario de Alemania en el Mundial 2026
Tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania busca mejorar su rendimiento en el Mundial de 2026. Su calendario en el Grupo E es el siguiente:
Fecha
Partido
Lugar
Resultado / Entradas
Domingo, 14 de junio
Alemania vs. Curazao
Estadio NRG (Houston)
7-1
Sábado 20 de junio
Alemania vs. Costa de Marfil
BMO Field (Toronto)
2-1
Jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania
Estadio MetLife (East Rutherford)
¿Cómo comprar entradas para el partido entre Ecuador y Alemania?
Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo la disponibilidad directa en estas fases iniciales.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son útil para los partidos de eliminatoria con gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para Ecuador vs. Alemania?
La FIFA usa precios variables: desde 60 $ en fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 $ en la final.
A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y Final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400–800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200 $ - 500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60 $ - 120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium
El MetLife Stadium, en el Meadowlands Sports Complex de East Rutherford (Nueva Jersey), está a solo 5 millas al oeste de Nueva York.
Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.
El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol americano y fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).
Además, acogió la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 espectadores, como preparación para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.