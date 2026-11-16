Cómo comprar entradas para Zara Larsson y Lewis Capaldi: fechas en Abu Dabi, precios y más

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Así es exactamente como puedes conseguir entradas para Zara Larsson y Lewis Capaldi

Los esperados conciertos Yasalam After Race Concerts regresan durante el fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi de 2026. Los aficionados se preparan para ver actuar en el Etihad Park a las estrellas internacionales del pop Zara Larsson y Lewis Capaldi. La noche inaugural promete una espectacular combinación de éxitos de pop bailable y baladas de letras emotivas.

Celebrado en la isla de Yas, este evento es uno de los grandes atractivos del calendario de entretenimiento de la Fórmula 1. Con miles de asistentes previstos, encontrar las entradas más baratas y las mejores opciones de acceso resulta fundamental.

GOAL tiene toda la información que necesitas. Sigue leyendo para conocer todos los detalles del evento y saber cómo conseguir entradas ahora mismo.

¿Cuándo actúan Zara Larsson y Lewis Capaldi?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas 3 de diciembre de 2026 a las 18:00 Zara Larsson y Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para Zara Larsson y Lewis Capaldi?

Las entradas para el concierto están disponibles oficialmente a través de Ticketmaster y la web del circuito de Yas Marina, como parte de los paquetes del Gran Premio de Abu Dabi. Puedes consultar ambas plataformas oficiales para encontrar pases de venta anticipada y de entrada general.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Ofrece un mercado para los aficionados que quieran conseguir localidades para este concierto tan demandado.

¿Cuánto cuestan las entradas para Zara Larsson y Lewis Capaldi?

Los precios oficiales de las entradas para el fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi parten de unos 695 AED para el acceso Golden Circle, mientras que las opciones de entrada general ofrecen las formas más baratas de acceder a los conciertos. Se recomienda reservar con antelación para conseguir los precios más bajos disponibles en las plataformas oficiales de venta de entradas.

Si se agotan las entradas generales oficiales, las plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora. Los precios en el mercado secundario varían según la demanda, pero a menudo hay tarifas competitivas para las zonas de entrada general y Grand Circle.

Todo lo que necesitas saber sobre Zara Larsson y Lewis Capaldi

Lewis Capaldi y Zara Larsson compartirán el protagonismo en la noche inaugural del fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi. Capaldi es conocido en todo el mundo por la potencia de sus actuaciones vocales y sus himnos de desamor que han encabezado las listas de éxitos. Larsson aporta un pop enérgico y canciones bailables y pegadizas que han dominado las listas de éxitos de todo el mundo.

El concierto se celebra en el Etihad Park, el principal recinto al aire libre para espectáculos de la isla de Yas. Como parte de la serie de conciertos Yasalam After Race Concerts, la entrada suele estar disponible para quienes tengan entradas válidas para el Gran Premio de Abu Dabi. Los aficionados pueden esperar una noche inolvidable de música en directo que marcará el ambiente de todo el fin de semana de carreras.