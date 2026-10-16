UFC Fight Night es la serie de eventos de la organización que no son de pago por visión. En ella, algunos de los nombres que más rápido están despuntando en las artes marciales mixtas se dan a conocer entre las grandes veladas numeradas. Los aficionados pueden ver a aspirantes situados en los rankings, combates que deciden quién optará a un título y luchadores locales encabezando veladas por todo el mundo, sin pagar el precio del pago por visión asociado a un evento numerado. Con una apretada agenda de Fight Nights en Asia, Europa y Norteamérica durante las próximas semanas, GOAL te ofrece todo lo que necesitas para planificar tu viaje y asegurarte un asiento.

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¿Cuándo se celebra UFC Fight Night?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Sábado 3 de octubre UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, Estados Unidos Entradas Sábado 17 de octubre UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Canadá Entradas Sábado 24 de octubre UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas Sábado 7 de noviembre UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, Estados Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para UFC Fight Night?

La UFC vende entradas directamente a través de sus socios oficiales, normalmente Ticketmaster en la mayoría de los territorios. La preventa para miembros registrados en UFC.com suscritos a su boletín suele abrir un día antes de la venta general, lo que permite acceder antes a mejores asientos. Los miembros de UFC Fight Club pueden comprar entradas incluso antes para determinadas veladas, una opción que merece la pena considerar si tienes previsto asistir a más de una este año.

Una vez finalizada la venta general, StubHub se convierte en el mejor lugar para encontrar entradas disponibles a última hora o a un precio inferior al original, especialmente para las veladas que agotan las localidades rápidamente. En la venta oficial suele limitarse el número de entradas por comprador, así que, si necesitas hacer una reserva para un grupo más grande, el mercado de reventa suele ser la opción más sencilla.

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¿Cuánto cuestan las entradas para UFC Fight Night?

Los precios de las entradas varían considerablemente según el recinto, y ahí es donde pueden ahorrar más quienes buscan la forma más barata de asistir. Las veladas en grandes pabellones, como el Rogers Place de Edmonton y el Accor Arena de París, suelen ofrecer la mejor relación calidad-precio: las entradas parten actualmente de unos 123 dólares estadounidenses y un asiento estándar cuesta de media entre 150 y 180 dólares estadounidenses.

Las veladas en el UFC Apex de Las Vegas son otra historia. El recinto solo tiene capacidad para unos cientos de aficionados, por lo que, aunque acoge algunos de los enfrentamientos más atractivos de la organización, los precios de reventa pueden superar ampliamente los 1.000 dólares estadounidenses en las veladas con mayor demanda. Si el presupuesto es la prioridad, comprar una entrada para una velada en un pabellón de una ciudad más grande es casi siempre una decisión más acertada que hacerlo para una en el Apex.

Los asientos junto a la jaula y a pie de pista ocupan, como es lógico, el extremo más caro del mercado. En una Fight Night suelen costar entre 500 y 1.000 dólares estadounidenses, muy por debajo de lo que costarían esos mismos asientos en un evento numerado de pago por visión. Para conseguir el mejor precio posible, compra la entrada pronto, en cuanto se abra la venta general, ya que los precios en el mercado secundario suben de forma constante a medida que se acerca la semana de los combates. StubHub te permite comparar todas las ofertas disponibles, una junto a otra, para encontrar fácilmente la entrada más barata que te ofrezca una buena vista del octágono.

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Todo lo que necesitas saber sobre UFC Fight Night

Las veladas de UFC Fight Night tienen la misma estructura que cualquier otro evento de la UFC: un combate estelar de cinco asaltos y combates preliminares de tres, pero sin el coste del pago por visión. En Estados Unidos, las Fight Nights se emiten en directo en Paramount+ como parte del acuerdo de retransmisión de la UFC, mientras que en otros territorios la acción llega a través de los socios regionales correspondientes. Esa accesibilidad es una de las razones por las que Fight Night se ha convertido en un escaparate tan valioso para impulsar a nuevas estrellas: los aspirantes situados en los rankings encabezan estas veladas con mucha más frecuencia de la que lo harían en un evento numerado repleto de grandes combates.

La expansión internacional ha sido una de las grandes constantes de este tramo del calendario. Shanghái acoge dos ediciones consecutivas por primera vez en años, París mantiene su trayectoria como una de las sedes más habituales de la UFC en Europa y Edmonton recibe de nuevo al octágono por primera vez desde 2024. Además, en cada una de estas veladas hay mucho en juego, desde la clasificación del peso gallo en Shanghái hasta un combate estelar ante su público para el canadiense Mike Malott.

La demanda de entradas suele dispararse especialmente cuando combaten luchadores locales o se disputan enfrentamientos que deciden quién optará a un título. Por eso, reservar lo antes posible es la mejor manera de asegurarse buenos asientos a un precio razonable, sobre todo para las fechas internacionales en recintos con menos capacidad que un pabellón norteamericano habitual.