El icono global del pop latino Shakira está actuando por todo el mundo con su electrizante gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Reconocida por su baile dinámico y por himnos legendarios que han encabezado las listas como Hips Don't Lie y Whenever, Wherever, la estrella colombiana sigue batiendo récords de taquilla en estadios y recintos de todo el mundo.

Con las entradas agotándose rápidamente en cada tramo de la gira, GOAL tiene todos los detalles sobre las fechas, los precios y cómo asegurar tu asiento ahora mismo.

¿Cuándo es Shakira?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas 2 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 3 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 4 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 9 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 10 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 11 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 21 de noviembre de 2026 a las 20:00 Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, EAU Entradas 28 de noviembre de 2026 a las 20:00 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Gran Pirámide de Giza, El Cairo, Egipto Entradas

¿Dónde comprar entradas para Shakira?

Las entradas oficiales para la gira Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se pusieron a la venta a través de Ticketmaster, el principal vendedor de entradas para sus fechas internacionales de conciertos. Los fans que busquen pases directos a precio nominal pueden consultar Ticketmaster para las liberaciones de asignación primaria.

Si no puedes conseguir pases durante la venta inicial, StubHub es tu mejor opción si los anuncios en el sitio oficial están agotados. StubHub ofrece a los asistentes a conciertos una plataforma accesible para consultar las secciones de asientos disponibles en todo el mundo.

¿Cuánto cuestan las entradas para Shakira?

Los precios oficiales de las entradas en Ticketmaster empiezan en 85 $ USD para las localidades generales de la parte superior, mientras que los pases de la parte inferior y de pista oscilan entre 180 $ USD y 350 $ USD en función de la ciudad y del recinto.

Si las asignaciones generales oficiales se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con precios iniciales en torno a 109 $ USD.

Aquí tienes un resumen rápido de los precios iniciales:

Parte superior estándar (oficial): desde 85 $ USD

Parte inferior y pista (oficial): de 180 $ USD a 350 $ USD

Entrada general en mercado secundario (StubHub): desde 109 $ USD

Todo lo que necesitas saber sobre Shakira

Shakira sigue siendo una de las artistas latinas crossover más exitosas de la historia de la música, con múltiples premios Grammy y décadas de sencillos de éxito global. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour celebra su álbum aclamado por la crítica junto a canciones icónicas favoritas de los fans.

Cada concierto incluye una producción escénica de última generación, coreografías elaboradas y una sucesión ininterrumpida de temas llenos de energía. Con la capacidad de los recintos llenándose rápidamente, se recomienda a los fans planificar con antelación y asegurar sus entradas pronto.

Los recintos recomiendan llegar con bastante antelación al inicio del espectáculo para superar los controles de seguridad y encontrar tus asientos sin problemas antes de que empiece la actuación.