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Russell Peters ticketsGetty Images
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Cómo comprar entradas para Russell Peters: fechas, precio de las entradas y más

SHOPPING

Así es exactamente como puedes conseguir entradas para Russell Peters

El icono mundial de la comedia Russell Peters vuelve a los escenarios, llevando su característico humor observacional, su rapidísima interacción con el público y su aguda visión cultural a recintos de todo el mundo. Conocido por especiales pioneros como Outsourced y Deported, Peters sigue reuniendo a enormes multitudes internacionales con sus actuaciones de stand-up sin filtros.

Si quieres vivir en persona su legendario espectáculo en directo, GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre el calendario y consejos sobre cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el stand-up de Russell Peters?

Fecha y hora

Eventos

Ubicación

Entradas

15 de oct. de 2026 a las 19:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.

Entradas

16 de oct. de 2026 a las 19:00

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.

Entradas

16 de oct. de 2026 a las 21:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.

Entradas

17 de oct. de 2026 a las 19:00

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.

Entradas

17 de oct. de 2026 a las 21:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.

Entradas

25 de oct. de 2026 a las 20:00

Russell Peters Live

Etihad Arena, Abu Dhabi, EAU

Entradas

7 de nov. de 2026 a las 20:00

Russell Peters Live

The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, EE. UU.

Entradas

10 de nov. de 2026 a las 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australia

Entradas

11 de nov. de 2026 a las 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australia

Entradas

12 de nov. de 2026 a las 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australia

Entradas

13 de nov. de 2026 a las 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australia

Entradas

12 de nov. de 2026 a las 20:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.

Entradas

13 de nov. de 2026 a las 19:30

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.

Entradas

4 de dic. de 2026 a las 19:00

Russell Peters Live

Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, EE. UU.

Entradas

6 de dic. de 2026 a las 20:00

Russell Peters Live

Hard Rock Live, Hollywood, FL, EE. UU.

Entradas

21 de ene. de 2027 a las 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EE. UU.

Entradas

22 de ene. de 2027 a las 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EE. UU.

Entradas

22 de ene. de 2027 a las 21:15

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EE. UU.

Entradas

23 de ene. de 2027 a las 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EE. UU.

Entradas

28 de ene. de 2027 a las 19:30

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.

Entradas

29 de ene. de 2027 a las 19:00

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.

Entradas

29 de ene. de 2027 a las 21:15

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.

Entradas

30 de ene. de 2027 a las 19:00

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.

Entradas

30 de ene. de 2027 a las 21:30

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.

Entradas

4 de feb. de 2027 a las 20:00

Russell Peters Live

The American Comedy Co, San Diego, CA, EE. UU.

Entradas

11 de feb. de 2027 a las 20:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.

Entradas

12 de feb. de 2027 a las 19:30

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.

Entradas

13 de feb. de 2027 a las 19:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.

Entradas

19 de feb. de 2027 a las 20:00

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá

Entradas

20 de feb. de 2027 a las 20:00

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá

Entradas

28 de ago. de 2027 a las 20:45

Russell Peters Live

The Comedy Zone, Charlotte, NC, EE. UU.

Entradas

¿Dónde comprar entradas para Russell Peters?

Los puntos de venta oficiales principales para la gira incluyen Ticketmaster y plataformas de taquilla de los recintos como Live Nation.

Si se agotan las entradas generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el stand-up de Russell Peters?

Las entradas oficiales en los puntos de venta principales parten de 75 $ USD, dependiendo de la ciudad, el recinto y la zona de asientos.

Si se agotan las entradas generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir entradas de última hora, donde los precios parten de 65 $ USD según la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre los espectáculos de stand-up de Russell Peters

Las actuaciones en directo de Russell Peters ofrecen entre 75 y 90 minutos de comedia observacional aguda y de ritmo rápido, además de una dinámica interacción con el público, y reúnen a enormes multitudes en todo el mundo. La mayoría de los grandes recintos aplican restricciones de edad que exigen que los asistentes tengan al menos 16 o 18 años, y muchas paradas de la gira internacional funcionan como eventos estrictamente sin teléfonos, utilizando fundas de seguridad para garantizar una experiencia en directo inmersiva. Aunque las entradas oficiales parten de 75 $ USD, las localidades suelen agotarse rápido, lo que convierte a las plataformas secundarias en una alternativa ideal para encontrar entradas individuales de última hora en distintas fechas de la gira mundial.

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