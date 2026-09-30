Cómo comprar entradas para el Six Kings Slam 2026: fechas en Riad, precio de las entradas y más

El Six Kings Slam 2026 regresa a Riad para ofrecer tenis de élite. Las estrellas mundiales Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Alex de Minaur compiten por el mayor premio económico del tenis.

GOAL te ofrece todos los detalles sobre las fechas, el calendario de partidos y el precio de las entradas. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir hoy mismo tus entradas para el Six Kings Slam 2026.

¿Cuándo es el Six Kings Slam 2026?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas 21 de octubre de 2026 Six Kings Slam: cuartos de final ANB Arena, Riad, Arabia Saudí Entradas 22 de octubre de 2026 Six Kings Slam: semifinales ANB Arena, Riad, Arabia Saudí Entradas 24 de octubre de 2026 Six Kings Slam: final y partido por el 3.º puesto ANB Arena, Riad, Arabia Saudí Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Six Kings Slam 2026?

Las entradas oficiales para el Six Kings Slam 2026 se venden a través de la plataforma oficial WeBook y del portal oficial Riyadh Season. Comprar directamente a través de los canales principales da a los aficionados la primera opción de elegir entre entradas generales y asientos a pie de pista en todas las sesiones de partidos.

Si se agotan las asignaciones oficiales de entradas, plataformas de reventa secundarias como GrintaHub son tu opción si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Six Kings Slam 2026?

El precio de las entradas varía en función de la sesión de partidos y de la categoría del asiento, siendo la entrada general la opción más barata para los aficionados al tenis. En las plataformas oficiales de venta, los pases de entrada general arrancan en 150 SAR (40 $ USD) para los partidos inaugurales de cuartos de final y en 200 SAR (53,33 $ USD) para las sesiones de la noche de la final.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundarias como GrintaHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora. En plataformas secundarias como GrintaHub, los anuncios de entradas empiezan en torno a 200 SAR (53 $ USD) para las primeras sesiones, dependiendo de la disponibilidad y la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Six Kings Slam 2026

El Six Kings Slam es un gran evento deportivo que se celebra durante el Riyadh Season en Arabia Saudí. Disputado en el moderno ANB Arena, en el distrito de Hittin de Riad, esta exhibición de alto nivel reúne a seis de los mejores tenistas masculinos del mundo.

Sede y experiencia en la arena

Los partidos se disputan dentro del ANB Arena, un recinto cubierto con climatización situado junto a Kingdom Arena y Boulevard World. La arena ofrece una gran visibilidad, una iluminación vibrante y asientos cómodos en todas las zonas superiores e inferiores.

Formato del torneo y cartel de estrellas

El torneo se disputa con un formato de eliminación directa a partido único a lo largo de tres noches de competición, con un día de descanso obligatorio el 23 de octubre. Los dos primeros cabezas de serie pasan directamente a las semifinales, mientras que otros cuatro jugadores se enfrentan en los cuartos de final en la noche inaugural. El cartel incluye al vigente campeón Jannik Sinner, junto a los ganadores de Grand Slam Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Consejos para el viaje y el día del partido

Se puede llegar fácilmente al ANB Arena mediante servicios de transporte con conductor o taxis por Prince Turki Al Awwal Road desde el centro de Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid. Comprar las entradas con antelación garantiza los mejores precios antes de que se agoten las asignaciones.