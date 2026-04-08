Tras una fase de clasificación llena de determinación, Suecia busca destacar de nuevo en el Mundial 2026.

La ampliación a 48 equipos le brinda la plataforma ideal para recuperar su estatus de rival peligroso en Europa.

¿Podrá repetir sus grandes actuaciones y conquistar a los aficionados del otro lado del Atlántico? En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir tus entradas: cómo comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. Será la primera vez que tres países organicen el torneo, ofreciendo una experiencia única a los aficionados.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Con 48 selecciones, el torneo es el más grande y accesible de la historia. Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuál es el calendario de partidos de Suecia en la fase de grupos del Mundial de 2026?

Fecha Partido Sede Entradas Viernes 12 de junio Suecia vs. Túnez (19:00 h) Estadio Gillette (Boston) Entradas Jueves 18 de junio Suecia vs. Países Bajos (20:00 h) Estadio MetLife (Nueva Jersey) Entradas Miércoles 24 de junio Japón vs. Suecia (18:00) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

Se espera que la aventura norteamericana de Suecia arranque en la costa este de EE. UU. Disputar partidos en emblemáticos estadios como el Gillette Stadium de Boston resulta ideal para los hinchas escandinavos, pues los vuelos son más cortos que hacia la costa oeste.

El encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York, promete ser uno de los momentos más intensos de la fase de grupos: su gran capacidad y ambiente electrizante harán que los seguidores suecos se hagan oír.

El cierre en Filadelfia será clave para definir su pase a octavos.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Suecia 2026

Fase de venta de última hora

A partir de abril de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada a través de los canales oficiales. Suelen agotarse muy rápido a medida que la fiebre del torneo se extiende por todo el mundo.

Para adquirirlas, los aficionados deben contar con una cuenta registrada en la FIFA. Debido a la gran cantidad de descendientes de suecos en Norteamérica y al apoyo de los seguidores que viajan, se prevé que estas entradas se agoten en pocos minutos.

Mercados secundarios

Tras la fase de venta de última hora, los mercados secundarios y el Mercado Oficial de Reventa de la FIFA (reabierto el 2 de abril de 2026) serán los únicos sitios donde se podrán comprar entradas para el Mundial.

Hay más de tres millones de entradas disponibles, de un total de siete, así que la demanda será alta.

Si aún buscas entradas de última hora, recurre a plataformas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Suecia 2026?

Los boletos para la fase de grupos de Suecia buscan ser accesibles, con precios desde 60 dólares en algunas categorías. El costo varía según la vista y la relevancia del partido.

Categoría 1: asientos premium a lo largo de las bandas con las mejores vistas del campo.

asientos premium a lo largo de las bandas con las mejores vistas del campo. Categoría 2: ubicados en las esquinas y en las bandas altas, equilibran vista y precio.

ubicados en las esquinas y en las bandas altas, equilibran vista y precio. Categoría 3: Ofrece una buena relación calidad-precio en gradas superiores.

Ofrece una buena relación calidad-precio en gradas superiores. Categoría 4: La opción más económica, reservada para residentes locales o presupuestos ajustados, ubicada detrás de las porterías.

Escenario Rango de precios de las entradas (USD) Fase de grupos 60 - 650 Octavos de final 100 - 800 Octavos de final 175 $ - 1000 $ Cuartos de final 220 $ - 1.500 $ Semifinales 650 $ - 3.500 $ Final 2.000 $ - 8.000 $

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Suecia 2026

Estos paquetes VIP incluyen comida gourmet, bebidas y los mejores asientos del estadio.

Los paquetes VIP para los partidos de Suecia en la Copa del Mundo incluyen:

Partido individual: desde 1.500 $ por persona . Incluye acceso a salones exclusivos y asientos acolchados de primera clase.

desde . Incluye acceso a salones exclusivos y asientos acolchados de primera clase. Sigue a mi equipo: acceso VIP a todos los partidos de la fase de grupos de Suecia, manteniendo el lujo en cada ciudad.

acceso VIP a todos los partidos de la fase de grupos de Suecia, manteniendo el lujo en cada ciudad. Serie de estadios: permanece en una ciudad como Nueva Jersey y disfruta de todos los partidos que se jueguen en ese estadio.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?