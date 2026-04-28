Cómo comprar entradas para el Mundial de Senegal 2026: fechas, calendario, precios y más

Los seguidores de Senegal sueñan con ver a su selección levantar la Copa del Mundo este mes de julio.

Sea cual sea su destino este verano en Norteamérica, los Leones de Teranga ya tienen garantizado jugar en la sede de la final, pues sus dos primeros partidos de grupo se disputarán en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Senegal en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Martes, 16 de junio Senegal vs. Francia (15:00) MetLife Stadium (East Rutherford) Entradas Lunes 22 de junio Noruega vs. Senegal (20:00 h) Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Viernes 26 de junio Senegal vs Irak (15:00) BMO Field (Toronto) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Senegal 2026?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Senegal 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Senegal en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué esperar de Senegal en el Mundial 2026?

Aunque esta nación costera de África Oriental solo ha participado en tres ediciones anteriores del Mundial, superó la fase de grupos en dos. En su debut, en 2002, alcanzó los cuartos de final tras vencer 1-0 a Francia, entonces campeona del mundo y de Europa, en su primer partido en Seúl. En Catar 2022 ganó dos partidos de grupo y avanzó a eliminatoria.

La selección de Senegal, dirigida por Pape Thiaw, llega en buena forma a Norteamérica. Solo ha perdido dos amistosos: ante Argelia en 2023 y frente a Brasil en 2025, tras su eliminación en el Mundial de la FIFA 2022. Durante la eliminatoria se mantuvieron invictos y ganaron 7 de 10 partidos. Este verano vencieron 3-1 a Inglaterra en Nottingham, única derrota de los Tres Leones bajo Thomas Tuchel.

Su columna vertebral, experimentada y consolidada, será clave en sus aspiraciones mundialistas. Kalidou Koulibaly en defensa, Idrissa Gueye en el centro del campo y Sadio Mané en la delantera superan los 100 partidos internacionales. A ellos se suman Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr y Nicolas Jackson, habituales en clubes europeos de primer nivel.

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para los partidos de Senegal en el Mundial de 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son los siguientes:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Disfruta de tu equipo en todos los partidos de las primeras fases, sin importar dónde se jueguen.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Todas las jornadas y sedes son válidas.

La función «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: