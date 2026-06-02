Cómo comprar entradas para el Mundial de Arabia Saudí 2026: fechas, calendario, precios y más

¡Los Halcones Verdes vuelan a Norteamérica! Tras una emocionante fase de clasificación liderada por Hervé Renard, que llevó a Arabia Saudí a su tercera Copa Mundial de la FIFA consecutiva, el país está eufórico.

Con estrellas como Salem Al Dawsari y Feras Al Brikan, el equipo busca repetir el éxito de 1994 y avanzar a la fase eliminatoria en Estados Unidos.

Si quieres estar en las gradas cuando los Halcones Verdes se enfrenten al mundo, deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Arabia Saudí en el Mundial de 2026?

Arabia Saudí está en el Grupo H y jugará en la costa este de Estados Unidos. Los aficionados vivirán un ambiente electrizante en Miami y Atlanta mientras los Halcones Verdes buscan alzar el vuelo.

Fecha Partido Sede Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Miami Stadium (Miami) Entradas 21 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. España Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas 26 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Cabo Verde Estadio de Houston (Houston) Entradas

Cuándo comprar entradas para Arabia Saudí en el Mundial de 2026

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Arabia Saudí 2026?

El lugar más fiable es la web oficial deventa de entradas de la FIFA; solo necesitas crear un FIFA ID.

Además, la FIFA gestiona un mercado oficial de reventa e intercambio, la única plataforma aprobada para vender entre aficionados al precio nominal. Se espera que vuelva a abrir el 2 deabril de 2026.

Si prefieres flexibilidad o ubicaciones concretas, StubHub es la opción secundaria más fiable, aunque sus precios suelen ser más altos.

Entradas para la Copa del Mundo de Arabia Saudí 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA ha establecido cuatro categorías. Para los encuentros de la fase de grupos de Arabia Saudí, estos son los rangos estimados:

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Arabia Saudí se han clasificado para adaptarse a todo tipo de aficionados. La categoría 1 ofrece asientos de primera fila en la grada inferior; la categoría 2 brinda una vista equilibrada desde la grada intermedia o las esquinas inferiores. La categoría 3, más económica, está en la grada superior, mientras que la categoría 4, la más asequible, se ubica en las secciones más altas del estadio.

Los precios estimados para los partidos de la fase de grupos de los Halcones Verdes son:

Categoría 1: primera fila en grada inferior (450-620 $)

primera fila en grada inferior (450-620 $) Categoría 2: Zona intermedia o esquinas inferiores (280-400 $)

Zona intermedia o esquinas inferiores (280-400 $) Categoría 3: Grada superior (150-250 $)

Grada superior (150-250 $) Categoría 4: Las más asequibles / Visión restringida (60-120 $)

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Arabia Saudí 2026

Disfruta de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Arabia Saudí que incluyen entradas de categoría superior, comida y bebida, y más.

Los paquetes disponibles son:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión

cualquier partido de un equipo no anfitrión Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club

Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club Desde 1400 $ por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas (por ejemplo, todos los partidos de Miami).

Desde 8275 $ por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a los Green Falcons en todas sus primeras fases.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Desde 6.750 $ USD por persona

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Descubre las 16 ciudades anfitrionas y los estadios que albergarán los partidos: