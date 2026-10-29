Los aficionados al boxeo se preparan para una gran noche de combates por títulos mundiales: la superestrella libra por libra Saul Canelo Alvarez se enfrentará al campeón invicto Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudí. La velada se celebrará en The Venue como parte de Riyadh Season y, bajo el nombre Mexico vs The World, reunirá a boxeadores internacionales de élite en la noche de Halloween.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir tus entradas y vivir en directo este combate de Riyadh Season.

¿Cuándo se celebra Canelo contra Mbilli en Mexico vs The World?

Fecha y hora Combate Lugar Entradas Sábado 31 de octubre de 2026 a las 19:00 AST Canelo Alvarez contra Christian Mbilli The Venue, Riad, Arabia Saudí Entradas

¿Dónde comprar entradas para Canelo contra Mbilli en Mexico vs The World?

Las entradas para la velada de boxeo Mexico vs The World pueden adquirirse a través de la venta oficial y de plataformas secundarias:

Entradas oficiales: La plataforma principal de venta de entradas para el evento es webook.com, que gestiona la venta general oficial de los eventos de Riyadh Season.

La plataforma principal de venta de entradas para el evento es webook.com, que gestiona la venta general oficial de los eventos de Riyadh Season. Plataformas secundarias de entradas: Si se agotan las localidades en la plataforma oficial, GrintaHub ofrece otra opción. Puedes consultar los asientos disponibles directamente en la página de entradas para Canelo contra Mbilli de GrintaHub.

La venta general de entradas ya está abierta por internet. Ante el creciente interés mundial por el regreso de Canelo Alvarez al ring en Arabia Saudí, comprar las entradas cuanto antes te ayudará a conseguir localidades en la categoría que prefieras antes de que se agoten.

¿Cuánto cuestan las entradas para Canelo contra Mbilli en Mexico vs The World?

Asistir en persona a este combate por el título mundial tiene un precio extraordinariamente asequible: las entradas oficiales cuestan desde solo 50 SAR. Este precio inicial convierte la velada en una de las oportunidades más accesibles de todo el año para ver en directo en Riad un combate por un título mundial de primer nivel.

Las categorías de entradas oficiales en webook.com tienen los siguientes precios de partida:

Entrada básica: desde 50 SAR

Entrada general 1: desde 100 SAR

Platinum: desde 300 SAR

Diamond: desde 400 SAR

El acceso general oficial comienza en 50 SAR para las entradas básicas. Si se agotan las localidades generales oficiales, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen una alternativa para conseguir entradas a última hora, con precios desde unos 150 SAR según la categoría elegida y la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre Canelo contra Mbilli en Mexico vs The World