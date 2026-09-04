Si estás buscando comprar entradas del Inter Miami para la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para conseguir entradas y paquetes.

¿Cuáles son los próximos partidos del Inter Miami en 2026?

Fecha y hora Partido Estadio Entradas sáb., 5 de septiembre de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Atlanta United FC Nu Stadium, Miami Comprar entradas mié., 9 de septiembre de 2026, 20:30 ET Chicago Fire FC vs Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Comprar entradas sáb., 12 de septiembre de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Nashville SC Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom., 20 de septiembre de 2026, 19:00 ET Inter Miami vs San Diego FC Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom., 27 de septiembre de 2026, 19:00 ET Columbus Crew vs Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Comprar entradas sáb., 10 de octubre de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs D.C. United Nu Stadium, Miami Comprar entradas mié., 14 de octubre de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs New York City FC Nu Stadium, Miami Comprar entradas sáb., 17 de octubre de 2026, 19:30 ET Atlanta United FC vs Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Comprar entradas sáb., 24 de octubre de 2026, 17:30 ET Red Bull New York vs Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Comprar entradas mié., 28 de octubre de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom., 1 de noviembre de 2026, 18:00 ET New England Revolution vs Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Comprar entradas sáb., 7 de noviembre de 2026, 16:00 ET Inter Miami vs Charlotte FC (último partido de la temporada regular) Nu Stadium, Miami Comprar entradas

Las horas de inicio están indicadas en la hora del Este y están sujetas a cambios antes de la confirmación televisiva, así que compruébalas siempre de nuevo en la web oficial del club o con tu proveedor de entradas cuando se acerque el día del partido.

Cómo comprar entradas del Inter Miami

Hay varias opciones de venta de entradas para los partidos del Inter Miami, desde pases para encuentros individuales hasta paquetes hospitality.

Para comprar entradas oficiales del Inter Miami, el método más fiable es acudir a la web oficial de la MLS o acceder al portal de entradas en la web oficial del club.

Obviamente, la demanda de entradas suele ser alta, especialmente ahora que el club ya está asentado en su nuevo hogar permanente y afronta la temporada como vigente campeón de la MLS Cup, así que si los partidos están agotados por las vías oficiales o buscas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar plataformas secundarias de reventa como StubHub, con entradas desde 36 $.

¿Cuánto cuestan las entradas del Inter Miami?

Para quienes deseen comprar entradas del Inter Miami por vías oficiales, el club ha anunciado precios de abonos de temporada desde 40 $ por partido para quienes se inscriban pronto en Nu Stadium, aunque el precio de las entradas para un solo partido varía significativamente según el rival, la zona de asiento y la antelación con la que compres. Consulta siempre el portal oficial de entradas del club para ver el precio actualizado de cada partido, ya que puede cambiar durante la temporada, especialmente para encuentros de alta demanda o si el Inter Miami avanza lejos en los playoffs.

El precio fluctúa en función de dónde te sientes en el estadio, y el precio para los partidos fuera de casa depende de las políticas del club anfitrión.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre disponibilidad y precios.

¿Qué esperar del Inter Miami en 2026?

El Inter Miami solo juega en la MLS desde el inicio de la temporada 2020, pero ya se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la liga. Irrumpió en escena con el respaldo mediático de David Beckham y no ha dejado de crecer. Numerosas figuras estelares se han puesto la ya famosa camiseta rosa, y ninguna más que Lionel Messi.

La temporada 2025 de Messi fue para los libros de historia: ganó la Bota de Oro de la MLS, encadenó premios MVP consecutivos y fue nombrado MVP de la conquista de la MLS Cup 2025 por parte del Inter Miami. El argentino firmó una ampliación de contrato de tres años a finales de 2025 para seguir en el club hasta 2028, consolidando su compromiso con la nueva era de la franquicia en Nu Stadium. Cumplirá 39 años durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero no muestra señales de bajar el ritmo. Además de Messi, la plantilla actual también cuenta con futbolistas como Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón y Germán Berterame, mientras que los veteranos del club Jordi Alba y Sergio Busquets tienen previsto retirarse al final de la temporada.

También ha sido una temporada de cambios fuera del campo: el técnico de largo recorrido Javier Mascherano se marchó en abril de 2026 y Guillermo Hoyos asumió el cargo.

La asistencia media ha aumentado de forma constante cada año desde la fundación del Inter Miami, y el traslado al nuevo y más grande Nu Stadium, que abrió con un lleno de 26.700 espectadores para la visita del Austin FC el 4 de abril de 2026, no ha hecho más que intensificar la demanda. Cabe esperar un ambiente a rebosar en los grandes partidos, especialmente con el club persiguiendo una segunda MLS Cup consecutiva.

Historia de Nu Stadium

Nu Stadium es el nuevo hogar específico para fútbol del Inter Miami en Miami Freedom Park, un complejo de ocio y desarrollo comunitario de 131 acres situado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El estadio abrió el 4 de abril de 2026, con el primer partido de MLS del Inter Miami como local allí terminado en empate 2-2 contra Austin FC, lo que puso fin a la etapa de varios años del club en el provisional Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Diseñado como un recinto polivalente con capacidad para 25.000 espectadores, con una capacidad reportada para eventos más grandes cercana a 26.700, Nu Stadium cuenta con un anillo de circulación al aire libre de 360 grados con vistas panorámicas del centro de Miami, una grada unificada de un solo nivel diseñada para maximizar el ambiente y lo que se anuncia como el bar más largo de la MLS. El estadio recibe su nombre de Nu, una empresa de servicios financieros digitales, en virtud de un acuerdo de derechos de nombre por varios años anunciado en marzo de 2026.