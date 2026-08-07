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Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Cómo comprar entradas del Al-Hilal para 2026/27: precios y partidos de la Saudi Pro League

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Tickets
1ª División
Al Hilal

No te pierdas la oportunidad de ver en acción a uno de los equipos de fútbol más grandes de Asia

El Al-Hilal afronta la temporada 2026/27 con el objetivo de recuperar el título de la Saudi Pro League, después de que una racha de 24 partidos invicto no bastara para alcanzar al Al-Nassr la pasada campaña. Simone Inzaghi sigue como entrenador, con Crysencio Summerville como gran incorporación del verano. Como club más laureado de Asia, con 21 títulos de liga desde 1962, el Al-Hilal sigue siendo uno de los equipos más atractivos del fútbol saudí. Esto es todo lo que GOAL sabe sobre cómo comprar entradas para la temporada que viene.

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Calendario del Al-Hilal en la Saudi Pro League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
vie. 14 de agosto de 2026, 23:00Al Hilal vs Al-FaisalyKingdom Arena (casa)Saudi Pro LeagueEntradas
jue. 20 de agosto de 2026, 23:00Al Fayha vs Al HilalAl Majma'a Sport City Stadium (fuera)Saudi Pro LeagueEntradas
vie. 28 de agosto de 2026, 23:00Al Khaleej vs Al HilalPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (fuera)Saudi Pro LeagueEntradas
mar. 1 de septiembre de 2026, 23:00Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, ida)Kingdom Arena (casa)Saudi Pro League, jornada 3Entradas
vie. 4 de septiembre de 2026, 23:00Al Shabab vs Al HilalSHG Arena (fuera)Saudi Pro LeagueEntradas
lun. 7 de septiembre de 2026, 23:00Al Hilal vs Neom SCKingdom Arena (casa)Saudi Pro LeagueEntradas
Por confirmar — jornada 8Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, ida)Kingdom Arena (casa)Saudi Pro League, jornada 8Entradas
Por confirmar — jornada 17Al Nassr vs Al Hilal (derbi de Riad, ida)Al-Awwal Park (fuera)Saudi Pro League, jornada 17Entradas
Por confirmar — jornada 20Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, vuelta)King Abdullah Sports City (fuera)Saudi Pro League, jornada 20Entradas
Por confirmar — jornada 25Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, vuelta)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fuera)Saudi Pro League, jornada 25Entradas
Por confirmar — jornada 34 (última jornada)Al Hilal vs Al Nassr (derbi de Riad, vuelta)Kingdom Arena (casa)Saudi Pro League, jornada 34Entradas

El Al-Hilal también competirá en la Copa del Rey y en la AFC Champions League Elite, con esos calendarios confirmados tras sus respectivos sorteos.

Cómo comprar entradas del Al-Hilal

  • La vía más fiable es la sección «Fixture/Tickets» del sitio oficial de la SPL, o directamente a través del sitio de Kingdom Arena.
  • Las jornadas suelen disputarse de jueves a sábado para ajustarse al fin de semana saudí, y las entradas se ponen a la venta un par de semanas antes de cada partido.
  • Para el derbi de Riad y otros partidos destacados, compra en cuanto salgan a la venta las entradas.
  • No se necesita membresía para entradas de un solo partido, pero el Al-Hilal ofrece ocho niveles de membresía, desde Basic (115 SAR) hasta Platinum, todos con compra prioritaria de entradas incluida.
  • Si se agotan los canales oficiales, sitios secundarios como Ticombo ofrecen entradas desde 49 SAR.

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Cuánto cuestan las entradas del Al-Hilal

  • Admisión general y asientos estándar: normalmente 50-1.500+ SAR, según el rival y la categoría del asiento.
  • Los palcos VIP y las suites ejecutivas tienen los precios más altos, especialmente para el derbi de Riad y los Clásicos.
  • Las entradas en el mercado secundario a través de Ticombo empiezan en 49 SAR, aunque los precios fluctúan según la demanda.
  • Consulta el sitio oficial de la SPL o el de Kingdom Arena para conocer la disponibilidad más reciente.

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Qué esperar del Al-Hilal en 2026/27

El Al-Hilal, fundado en 1957, es uno de los tres únicos clubes que han jugado en todas las temporadas de la Saudi Pro League desde su creación, y sigue siendo el club más laureado de Asia con 70 títulos en total. Su título de 2023/24, conquistado sin perder bajo la campaña de 40 goles de Aleksandar Mitrovic, sigue siendo un listón muy alto, pero la temporada pasada terminó con amargura: una racha de 24 partidos invicto no bastó para superar al Al-Nassr, y el Al-Hilal acabó subcampeón.

Simone Inzaghi, nombrado en junio de 2025, sigue como entrenador para 2026/27. La plantilla continúa repleta de talento internacional, con la llegada este verano de Crysencio Summerville desde el West Ham por unos 64,5 millones de libras, según se ha informado, para unirse a un grupo que ya incluye a Darwin Nunez, Theo Hernandez y Joao Cancelo. Se espera que el Al-Hilal vuelva a pelear en todos los frentes esta temporada.

Historia del Kingdom Arena

El Al-Hilal juega sus partidos como local en el Kingdom Arena desde febrero de 2024, con un estadio que puede albergar hasta 30.000 espectadores en su configuración para fútbol. Situado en Boulevard City, en el noroeste de Riad, su construcción comenzó a mediados de 2023, con Kingdom Holding Company (KHC) invirtiendo en el recinto ese mes de septiembre a cambio de los derechos de denominación, y con el Al-Hilal acordando convertirlo en su hogar permanente. El estadio cuenta con un techo retráctil y una pantalla de vídeo de cuatro lados suspendida sobre el punto central, y también acoge eventos vinculados al calendario invernal de entretenimiento de Riyadh Season.

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