El Bournemouth afronta la temporada más ilusionante de su historia. Los Cherries terminaron sextos en 2025/26, la posición más alta en liga que ha logrado nunca el club, y sellaron su clasificación para competición europea por primera vez tras una notable racha de imbatibilidad en la segunda mitad de la campaña.

Ese éxito trajo cambios. Andoni Iraola se marchó al Liverpool tras tres temporadas transformadoras en la costa sur, y Marco Rose llegó para hacerse cargo de una plantilla que ahora compagina la Premier League y la Europa League. Si a eso se le suma la ampliación en marcha del Vitality Stadium, nunca ha habido un mejor momento para estar en Dean Court.

Con la demanda en máximos históricos y el Vitality todavía entre los estadios más pequeños de la Premier League, conseguir entradas es más difícil que nunca. Deja que GOAL te guíe a través del proceso para entrar a un partido del Bournemouth esta temporada.

¿Cuáles son los próximos partidos del AFC Bournemouth?

A continuación puedes consultar los próximos partidos del Bournemouth en la Premier League 2026/27:

Fecha Partido Estadio Entradas dom. 23 de agosto de 2026 Manchester City vs AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Entradas sáb. 29 de agosto de 2026 AFC Bournemouth vs Everton Vitality Stadium, Bournemouth Entradas sáb. 5 de septiembre de 2026 Newcastle United vs AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Entradas sáb. 12 de septiembre de 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Entradas dom. 20 de septiembre de 2026 AFC Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Entradas sáb. 10 de octubre de 2026 Chelsea vs AFC Bournemouth Stamford Bridge, Londres Entradas sáb. 21 de noviembre de 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Entradas sáb. 12 de diciembre de 2026 Arsenal vs AFC Bournemouth Emirates Stadium, Londres Entradas sáb. 26 de diciembre de 2026 AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Entradas sáb. 2 de enero de 2027 AFC Bournemouth vs Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Entradas mié. 6 de enero de 2027 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Entradas

El Bournemouth también compite esta temporada en la Europa League, con la fase de liga desarrollándose desde septiembre hasta finales de enero, lo que añade al calendario una serie de noches europeas en el Vitality Stadium.

¿Cómo comprar entradas del AFC Bournemouth 2026/27?

La forma más accesible de comprar entradas del Bournemouth es a través de StubHub, donde hay entradas verificadas disponibles para partidos en casa y fuera sin necesidad de puntos de fidelidad ni historial de compras.

El Bournemouth asigna las entradas de partido mediante el sistema Cherries Points, un modelo que da prioridad a los aficionados en función de cuántos encuentros anteriores han comprado. Los puntos se acumulan con el tiempo, lo que significa que los seguidores más nuevos se quedan al final de la cola, y solo en contadas ocasiones los partidos llegan a una verdadera venta general en la que cualquiera puede comprar.

Con el aforo más pequeño de la Premier League y el fútbol europeo disparando la demanda más que nunca, ese sistema deja fuera a la mayoría de los aficionados. StubHub elimina por completo esa barrera. No hay puntos que conseguir ni periodo de clasificación, así que puedes consultar la oferta para cualquier partido, comparar asientos en todo el estadio y comprar en cuestión de minutos, lo que la convierte en la opción de referencia para entradas de última hora y para visitantes que viajan a Dorset para un encuentro concreto.

¿Cuánto cuestan las entradas del AFC Bournemouth?

Los precios del Bournemouth se ajustan a la demanda en tres categorías, desde la Categoría A para los partidos más importantes hasta la Categoría C, con importes faciales para adultos que recientemente han oscilado entre unas £42 y £59 dependiendo de la grada.

En los partidos de Categoría A, las entradas más baratas para adultos han estado en la Family Stand por unas £42, subiendo por la North Stand y la South Stand hasta alrededor de £45, East Outer a £46, Main Outer a £51, East Centre a £52 y Main Centre a £59. Las entradas con descuento suelen costar varias libras menos en todas las zonas, con billetes júnior desde unas £11.

En StubHub, los precios siguen la demanda en tiempo real en lugar de categorías fijas. Las visitas de Liverpool, Tottenham y Aston Villa estarán en el tramo prémium esta temporada, mientras que los partidos de categorías inferiores ofrecen la mejor relación calidad-precio. El patrón es constante en un estadio tan pequeño: las entradas más baratas son las primeras en agotarse, así que quienes compran antes consiguen una mejor oferta.

¿Qué esperar del AFC Bournemouth en 2026/27?

El Bournemouth arranca 2026/27 como un auténtico club europeo por primera vez, tras acabar sexto en una temporada que representó la mejor de su historia.

Marco Rose hereda una plantilla convertida por Iraola en uno de los equipos más agresivos y atractivos de ver de la categoría, y el desafío ahora es mantener ese nivel en dos competiciones con una plantilla corta y un estadio aún más pequeño. Las últimas temporadas han dejado victorias en casa ante Arsenal, Manchester City y Tottenham, prueba de que el Vitality sigue siendo uno de los desplazamientos más incómodos de Inglaterra pese a su tamaño.

El calendario en casa ofrece mucho. El Liverpool visita el estadio en septiembre en el primer regreso de Iraola a la costa sur, el Tottenham llega en el Boxing Day, y las noches europeas aterrizan en Dean Court por primera vez. Para los aficionados que quieran ver a los Cherries en su mejor versión, esta es la temporada para estar allí.

¿Cuál es la historia del Vitality Stadium?

El Vitality Stadium, anteriormente conocido como Dean Court, es un estadio de fútbol en Boscombe, a las afueras de Bournemouth, y ha sido la casa del AFC Bournemouth desde 1910.

Durante mucho tiempo ha sido el estadio más pequeño de la Premier League, con una capacidad de alrededor de 11.300 espectadores, después de haber sido reconstruido por completo en 2001 con el terreno de juego girado noventa grados respecto a su posición original. Originalmente remodelado como un estadio de tres lados con capacidad para 9.600 personas, en 2005 se añadieron asientos en el extremo sur, que no estaba desarrollado.

Eso está cambiando ahora. En lugar de construir un estadio completamente nuevo, el club se ha comprometido a remodelar el Vitality por fases, con una nueva grada sur que reemplazará la estructura temporal y con el objetivo a largo plazo de ampliar la capacidad hacia los 20.000 espectadores y potencialmente más allá, todo ello sin cerrar el estadio. El recinto también ha albergado varios partidos internacionales de la selección sub-21 de Inglaterra y encuentros de la selección femenina de Inglaterra.