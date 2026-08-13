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Comité de arbitraje: un paso de escalada en el conflicto entre Liverpool y Arsenal

Premier League
Liverpool
Arsenal
V. Joseph
Inglaterra

Liverpool y Arsenal se dirigen hacia un tribunal de arbitraje tras fracasar en alcanzar un acuerdo sobre el valor de la compensación correspondiente por el joven jugador Vincent Joseph, de 16 años.

El diario Daily Mail informó de que Joseph, quien jugó con el equipo sub-18 del Liverpool, abandonó al conjunto de Anfield el mes pasado, a pesar de que el club le había ofrecido al jugador la posibilidad de obtener una beca de estudios, que debía firmarse antes del 1 de julio.

El jugador rechazó la oferta, en medio del interés de varios clubes, entre ellos el Manchester United, el Chelsea, el Bayern Munich y el Borussia Dortmund.

Sin embargo, el Arsenal, campeón de la Premier League, fue quien logró ganar la carrera para hacerse con la firma de Vincent Joseph.

Desde entonces, el Arsenal entró en negociaciones con el Liverpool sobre el valor de la compensación, pero ambos clubes no lograron encontrar un terreno común. 

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Ante la situación de bloqueo actual, ambas partes se encaminan hacia un tribunal de arbitraje para determinar el valor de la compensación correspondiente al Liverpool.

El último jugador adolescente en abandonar el Liverpool para unirse a otro club de la Premier League fue Isaac Mabaya.

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