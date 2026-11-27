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El Al Nassr ha recibido un nuevo golpe antes de continuar su andadura en la Liga Roshn Saudí y en la Liga de Campeones de la AFC Élite, después de confirmarse la baja de su extremo francés Kingsley Coman por una lesión muscular que le mantendrá alejado de los terrenos de juego cerca de un mes. Esto sitúa al cuerpo técnico encabezado por el australiano Ange Postecoglou ante un nuevo reto en la gestión de las bajas.

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Las pruebas médicas a las que se sometió Coman revelaron una rotura en la musculatura posterior y la necesidad de un programa de tratamiento y readaptación de unos 28 días, según una fuente consultada por el diario «Al Riyadiya», lo que complica contar con él en varios de los próximos compromisos.

Según la misma fuente, se espera que el extremo francés se pierda los partidos ante el Al Hazem y el Al Qadsiah en la liga saudí, además del duelo contra el Al Gharafa catarí en la Liga de Campeones de la AFC Élite. El encuentro frente al Al Shabab, correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Roshn, sería la fecha prevista para su regreso, siempre que responda al tratamiento y a la readaptación según el programa médico establecido.

Una lesión recurrente persigue a Coman

Coman abandonó el partido del Al Nassr ante el Al Sadd catarí el pasado martes tras volver a sentir molestias musculares, lo que obligó a Postecoglou a realizar un cambio temprano con la entrada de Abdullah Al Hamdan en su lugar. Supone perder de nuevo a una de las principales opciones ofensivas del equipo.

Los servicios médicos del Al Nassr han diseñado un programa específico para el tratamiento y la readaptación del jugador, con la consigna de no precipitar su vuelta a los entrenamientos y a los partidos antes de que se haya recuperado por completo, para evitar que la lesión se agrave o se repita más adelante.

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Un escenario repetido amenaza la continuidad de la estrella francesa

La lesión actual no es el primer problema muscular que sufre Coman esta temporada: ya padeció una rotura en la musculatura posterior el pasado septiembre, que le hizo perderse tres partidos, antes de que las molestias reaparecieran en octubre durante el duelo ante el Neftchi Fergana uzbeko en la Liga de Campeones de la AFC Élite, lo que le apartó de otros cuatro encuentros.

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El francés volvió a jugar ante el Al Ahli en la Liga Roshn el pasado viernes, al entrar como suplente en la segunda parte, pero su regreso duró poco, ya que las molestias reaparecieron ante el Al Sadd y volvió a quedarse fuera de los planes del Al Nassr.

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Las lesiones recurrentes plantean interrogantes sobre la capacidad de Coman para mantener la continuidad con el equipo, en un momento en el que el Al Nassr necesita a todos sus efectivos ofensivos para seguir compitiendo en varios frentes, mientras que la fecha de su regreso dependerá de cómo responda al tratamiento y de que supere por completo el problema muscular.