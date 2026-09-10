Colaboración confirmada: Jürgen Klopp sigue vinculado a Red Bull después de todo

En la edición alemana de la revista Sports Illustrated, el técnico de 59 años luce en unas fotos, tomadas en relación con una entrevista, ropa de AlphaTauri, la marca de moda de Red Bull fundada en 2016.

Según Redaktionsnetzwerk Deutschland, el fabricante austriaco de bebidas energéticas ya ha confirmado también una colaboración con Klopp en este contexto. La DFB explicó, a consulta de RND: «La entrevista se realizó ya a comienzos del verano y, por tanto, no en su función de seleccionador nacional, algo que también queda indicado en la revista. La publicación fue acordada posteriormente con nosotros». Además, Klopp es, en principio, «libre como persona privada en la elección de su ropa».

También Marc O’Polo, socio de moda de la DFB y que viste al equipo alemán como patrocinador de ropa hasta finales de 2026, no ve dificultades en la colaboración entre Klopp y Red Bull.

«La asociación con la DFB no incluye explícitamente al seleccionador nacional, por lo que en este punto no existe ningún conflicto contractual», explicó la empresa en un comunicado a RND.

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¿Cómo llegaron Red Bull y la DFB a un acuerdo por Jürgen Klopp?

Dado que Klopp estaba contratado por Red Bull como Head of Global Soccer hasta asumir el cargo de seleccionador de la selección alemana, la DFB había acordado con el grupo austriaco la rescisión del contrato laboral del técnico de 59 años.

En ese proceso, durante mucho tiempo se planteó la posibilidad de que Klopp pudiera seguir ejerciendo como embajador de marca de Red Bull, mientras que RB habría renunciado a una indemnización por traspaso a cambio. Sin embargo, no fue así: en su lugar, se acordó que la federación alemana solo tendría que abonar una donación de un millón de euros a la fundación Wings for Life para apoyar la investigación de la médula espinal.

Su primera aparición como nuevo seleccionador nacional será el 24 de septiembre, cuando el equipo de la DFB arranque en la Nations League contra Países Bajos. Los otros rivales serán Serbia y Grecia.