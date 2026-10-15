Clarence Seedorf deja la KNVB con efecto inmediato

Clarence Seedorf deja con efecto inmediato su puesto en el Consejo de Supervisión de la KNVB. La federación neerlandesa de fútbol lo anunció este jueves por la noche a través de sus canales oficiales. El motivo es el nombramiento de Seedorf como entrenador del Corinthians brasileño.

La KNVB señala que este jueves Seedorf mantuvo una extensa conversación con el Consejo de Supervisión sobre las posibles consecuencias de su nuevo trabajo como entrenador para su cargo de supervisor del fútbol profesional en la federación.

Finalmente, Seedorf decidió dejar el cargo con efecto inmediato, en parte a raíz de esas conversaciones. Formaba parte de la KNVB desde 2023.

Frank Paauw, presidente del Consejo de Supervisión, declaró: «En los últimos días hemos hablado de forma abierta y constructiva sobre su nuevo puesto y la posibilidad de compaginarlo con su cargo en la KNVB. Hemos analizado cuidadosamente todos los pros y los contras».

«Respetamos su decisión y valoramos la responsabilidad con la que ha afrontado esta situación. Le agradecemos su compromiso y su dedicación al fútbol neerlandés y le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío».

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El Corinthians sorprendió el domingo con la llegada de Seedorf. El excentrocampista deberá sacar de la lucha por evitar el descenso al club de Memphis Depay y Zakaria Labyad.

Actualmente, el Corinthians se encuentra justo por encima de la zona de descenso. Tras perder sus últimos ocho partidos, el Timão ha caído considerablemente en la clasificación.