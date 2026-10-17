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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cirugía exitosa: ¿qué le espera a Nawaf Al Aqidi tras la operación en Londres?

N. Al-Aqidi
Al Nasr FC vs Neom SC
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¿Cuándo regresa el portero saudí?

Nawaf Al Aqidi, guardameta del Al Nassr, tendrá por delante un programa de larga duración para recuperarse de la lesión que sufrió en el codo durante el pasado periodo.

Al Aqidi sufrió una fuerte lesión en el codo durante la victoria de la selección de Arabia Saudita sobre su par de Kuwait por 1-0, el pasado septiembre, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

El Al Nassr anunció este sábado el éxito de la operación quirúrgica a la que se sometió el arquero saudí en la capital británica, Londres, y que comenzará el programa de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Sin embargo, el diario saudí "Arriyadiyah" aseguró que Al Aqidi permanecerá en Londres otra semana, como parte de la primera fase del programa de rehabilitación que iniciará de inmediato.

El diario precisó que el portero del Al Nassr será objeto de un seguimiento minucioso por parte del médico inglés que le realizó la operación durante ese periodo, y que después le entregará los detalles del programa de rehabilitación al que se someterá tras su regreso a Riad.

Cabe recordar que Al Aqidi se ausenta de forma continua de los partidos con el Al Nassr desde el inicio de la presente temporada, ya que el australiano Ange Postecoglou, director técnico del equipo, confía principalmente en el guardameta brasileño Bento.

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