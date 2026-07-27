Tras su llamativa actuación en el Mundial 2026 con la selección española, donde se llevó el título de mejor jugador del torneo, el futuro de Rodri, centrocampista del Manchester City de 30 años y ganador del Balón de Oro 2024, se convirtió en una historia que cautivó los corazones de los españoles, en medio de una encarnizada pugna a tres bandas entre el Real Madrid, el Barcelona y el París Saint-Germain por hacerse con sus servicios.

Según el diario español «Mundo Deportivo», el Manchester City exige 80 millones de euros a cambio de la salida de su estrella española, a pesar de que solo queda un año de su contrato, que finaliza en el verano de 2027, aprovechando la magnífica actuación del jugador en el Mundial para obtener el máximo beneficio económico.

La entrada del Barcelona y el París, con el Madrid a la espera

El caso vivió nuevos avances durante el fin de semana, ya que el canal francés RMC Sport informó de que el París Saint-Germain y el Barcelona entraron oficialmente en la carrera por el fichaje de Rodri, después de que su nombre estuviera vinculado únicamente al Real Madrid.

El experto italiano Fabrizio Romano señaló que el interés del París por Rodri se considera una reacción al Real Madrid tras la operación del traspaso de Diomande, mientras que los medios españoles difieren sobre las verdaderas intenciones del conjunto blanco, entre quienes ven su seriedad en la operación y quienes creen que es el propio jugador el que busca el traspaso.

El City se prepara para todos los escenarios

A pesar del gran interés europeo, el Manchester City comenzó a trabajar en la renovación del contrato de Rodri con una oferta que incluye un salario enorme, pero al mismo tiempo se prepara para la posibilidad de su salida, ya que está interesado en varias alternativas en el centro del campo, entre ellas Marc Bernal, la joven estrella emergente del Barcelona.

La decisión final queda en manos del propio Rodri, que afronta opciones difíciles entre quedarse en Manchester con un salario enorme, regresar a LaLiga o vivir una nueva experiencia con el París Saint-Germain, en una operación que podría ser una de las más destacadas del verano.