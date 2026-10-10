Cifra sin precedentes: Salah se impone en la historia de la liga turca

La estrella egipcia Mohamed Salah, jugador del Trabzonspor, logró una gesta histórica en la Superliga turca tras su destacada participación en el partido de este sábado contra el Samsunspor, en la séptima jornada de la competición.

El Trabzonspor venció por 3-0 (con diez jugadores) a domicilio al Samsunspor, y Salah dio la asistencia del tercer gol a su compañero Francolino, en el minuto 40.

La estrella egipcia no completó el partido, ya que se marchó en el minuto 77 y en su lugar entró el nigeriano Paul Onuachu.









Según el sitio 61saat, «Salah marcó 7 goles y dio 3 asistencias en los 7 partidos que ha disputado esta temporada, convirtiéndose en el primer jugador en alcanzar estas cifras en la historia moderna de la competición».

Mohamed Salah encabeza la tabla de goleadores de la Superliga turca con 7 goles, empatado con Gift Orban (Amed Sportif), mientras que detrás de ellos aparecen Victor Osimhen (Galatasaray), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) e Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir), con 6 goles cada uno, en tanto que Dusan Vlahovic (Beşiktaş) suma 5 goles.









Salah también lidera la clasificación de asistentes, donde encabeza la lista con 3 asistencias, empatado con Victor Osimhen, Olsen, Irfan Can Kahveci y Florent Hadergjonaj.

El Trabzonspor ocupa el tercer puesto de la Superliga turca (de forma provisional) con 13 puntos, a tres del líder Galatasaray, después de lograr 4 victorias, dos empates y una derrota.