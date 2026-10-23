El nigeriano George Ilenikhena continúa demostrando su valía ofensiva con el Al-Ittihad, después de volver a marcar durante el partido ante el Al-Diriyah, en el marco de la undécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, para confirmar que es una de las principales armas en las que se apoya el conjunto jeddawí en su recorrido esta temporada.

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El delantero nigeriano logró anotar el gol del Al-Ittihad en el minuto 30, tras rematar de manera espectacular el disparo de su compañero Ríos que rechazó el portero, mostrando de nuevo su olfato goleador y su capacidad para aprovechar las ocasiones dentro del área.

Pero el dato más destacado en la trayectoria de Ilenikhena esta temporada no tiene que ver únicamente con su gol ante el Al-Diriyah, sino con su rendimiento excepcional cada vez que tiene la oportunidad de estar en el once titular, ya que ha marcado 8 goles y ha dado 3 asistencias en 8 partidos como titular, alcanzando 11 contribuciones de gol solo en esos encuentros.









Atendiendo al total de sus participaciones, Ilenikhena ha disputado 12 partidos con el Al-Ittihad esta temporada, entre ellos uno en el que participó como suplente, lo que refleja la magnitud de su influencia ofensiva y su capacidad para marcar la diferencia en distintas circunstancias de participación, ya sea empezando el encuentro desde el primer minuto o esperando su oportunidad desde el banquillo.

Estos números le otorgan al Al-Ittihad un arma ofensiva difícil de ignorar, sobre todo porque Ilenikhena no se limita a finalizar las jugadas y marcar goles, sino que también contribuye a crear ocasiones para sus compañeros, lo que lo convierte en un elemento importante dentro del engranaje ofensivo del equipo.

Con el avance de la competición, las miradas se dirigen hacia la capacidad del delantero nigeriano de mantener este ritmo goleador, en un momento en el que el Al-Ittihad necesita sacar provecho del brillo de sus elementos ofensivos para seguir sumando puntos y escalando en la clasificación de la Liga Roshn.

Entre los ocho goles y las tres asistencias, Ilenikhena envía un mensaje claro: su peligrosidad no se detiene en marcar, sino que se extiende a marcar la diferencia cada vez que encuentra espacio y ocasión, convirtiéndose en una de las bazas con las que cuenta el Al-Ittihad en los próximos partidos.