Chivu: «¿Los derbis perdidos? Hay que saber levantarse, no deprimirse»

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, ha hablado en Parma tras recibir una distinción durante la ceremonia de la 48.ª edición del premio Sport Civiltà.

«¿Qué puede hacer el equipo? El Inter puede mejorar».

Entrevistado en el escenario del Teatro Regio, el entrenador del Inter añadió: «¿Los derbis perdidos? Son partidos que hay que jugar. Las temporadas son largas. Sabes que siempre hay altibajos, que hacen falta mucho trabajo, paciencia y sacrificios. También hace falta saber levantarse, mantenerse unidos y tener el mismo objetivo.

Y hacer todo lo posible para conseguirlo, conscientes de que se puede caer, pero también es importante cómo se reacciona. No nos exaltamos cuando las cosas van bien ni caemos en la depresión cuando van mal; seguimos haciendo todo lo posible para mantener la competitividad necesaria para llevar a buen puerto una temporada que queremos que sea importante».

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Sobre su etapa en el Parma: «Llegué con entusiasmo, agradecido por la confianza que el Parma había depositado en mí y con la responsabilidad que suponía el objetivo. Salió bien, con trabajo, unión y humildad. Volver a Parma es pura emoción, debo admitirlo. Intenté darlo todo. Una ciudad como Parma y un equipo como este merecen grandes escenarios».