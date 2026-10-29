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China sorprende al Real Madrid y a Mbappé con un nuevo paso

Racing Santander vs Real Madrid
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K. Mbappe
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La crisis de Mbappé se agrava en China

El grupo China Media Group ha suspendido la emisión del próximo partido del Real Madrid, en el que el conjunto blanco visitará al Racing de Santander, en la jornada 11 de LaLiga española.

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se enfrenta a amplias críticas en China, tras la difusión de un fragmento del programa The Bridge, en el que apareció el jugador francés bromeando sobre el antiguo líder chino Mao Zedong y calificándolo de "dictador".

La cadena RMC Sport informó de que el resto de los partidos de la jornada de LaLiga siguen figurando en la parrilla de emisión de la plataforma Migu, encargada de retransmitir los eventos deportivos en China.

Queda la pregunta de si este boicot incluirá todos los partidos en los que participe Kylian Mbappé, incluidos sus encuentros con la selección francesa, teniendo en cuenta que el próximo partido de los Bleus se disputará el 12 de noviembre.

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A la espera de que se aclare el panorama, Mbappé sigue enfrentándose a amplias críticas; es más, parece que va desapareciendo gradualmente de la escena pública en China, con la retirada de los anuncios que llevan su imagen, la desaparición de su camiseta de los comercios, además del bloqueo de sus cuentas en las redes sociales.

El asunto ha llegado al punto de que tres grandes empresas que utilizaban el nombre y la imagen de Kylian Mbappé han anunciado el fin de su colaboración con él con efecto inmediato.

El Gobierno chino también expresó su descontento, antes de anunciar posteriormente que se toma en serio la disculpa de Mbappé.

Sin embargo, la disculpa de Kylian Mbappé no ha logrado, hasta el momento, calmar la situación dentro de China.

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