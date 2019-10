Chicharito: "¿Por qué no voy a hacer mi mejor año a los 31?"

El delantero hizo un repaso de la actualidad del Sevilla en una entrevista exclusiva con el canal oficial del club español.

Chicharito es un jugador con una mentalidad a prueba de balas. El delantero mexicano sigue adaptándose y comprometido con el proyecto del , donde ya marcó dos goles en la temporada.

Hernández Balcázar dio una entrevista para el Canal del Sevilla, lanzando un ambicioso reto para el presente curso. "¿Por qué no puedo tener 31 años y hacer la mejor temporada en Europa que he hecho? ¿Por qué no a los 34? Está Iago Aspas, Aduriz, Molina. Muchísimos delanteros y jugadores que pueden tener edad y el rectángulo verde va a hablar".