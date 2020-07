Chicharito: "Nunca cierro las puertas a Chivas, pero no sé si me voy a retirar ahí"

El delantero del LA Galaxy no descartó volver a enfundarse en la playera de Chivas aunque no detalló el momento para ello.

Javier Hernández, delantero del de la no negó la posibilidad de volver a jugar con Chivas, considerado como el “equipo de sus amores” aunque no garantizó que pueda cerrar su carrera profesional en la Perla Tapatía.

En su momento, Hernández tuvo acercamientos para volver a vestir la playera del Rebaño durante la etapa de Matías Almeyda. Hace unas semanas, Ricardo Peláez mencionó que lo buscaron para el Clausura 2020, una situación que Chicharito negó.

"El amor de mi vida ha sido y los demás equipos son como las novias. No cierro las puertas, no sé si vaya a retirarme en Chivas o no. No sé si está en corto, mediano o largo plazo, pero nos dimos mucho amor. Yo le di una vida y Chivas me dio otra”, explicó Chicharito durante el festejo del décimo aniversario del Estadio Akron.

Chivas fue un antes y un después para Hernández Balcázar: luego de debutar con el Rebaño, fue vendido al para después hacer carrera con , de , de y de . Antes de cumplir diez años en Europa volvió al continente americano para jugar con el equipo de Los Ángeles.

"(Cambió) muchísimo más. Es que fue mi vida que cambió en tres meses. Ni en el FIFA cuando juegas modo carrera cambia tanto. Ojalá Chivas siga sumando títulos con una base de aficionados de las mejores del mundo. Amo a Chivas y ojalá vengan más trofeos y llegue gente joven para ir a Europa, que cumplan sus sueños y que sea base de la Selección”, mencionó.