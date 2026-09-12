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Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Cero goles tras 4 jornadas: el arranque del Tottenham se convierte en una pesadilla

Tottenham vs Everton
Tottenham
Everton
Premier League
Inglaterra

El equipo se afianza en la parte baja de la tabla

El Tottenham Hotspur prolongó sus decepcionantes resultados en la Premier League tras conformarse con un empate sin goles ante su invitado Everton, este sábado, dejando al equipo sin marcar ni un solo gol después de disputadas cuatro jornadas de la competición.

El equipo del entrenador Roberto De Zerbi fue incapaz de mover las redes por cuarto partido consecutivo, en el que supone su peor arranque ofensivo, después de sumar dos puntos con dos empates frente a dos derrotas, quedando situado en el decimoséptimo puesto de la tabla clasificatoria.

Continúan los problemas del Tottenham en el último tercio ofensivo, después de que el equipo volviera a fracasar a la hora de encontrar soluciones ante la portería rival, convirtiéndose la crisis ofensiva en una fuente de preocupación creciente ante la persistente incapacidad de los jugadores para marcar sus primeros goles en la competición.

El empate ante el Everton representa un nuevo golpe para De Zerbi, que sigue buscando su primera victoria en la Premier League con el Tottenham esta temporada, en un momento en el que aumenta la presión sobre el equipo debido al titubeante inicio y a la falta de eficacia ofensiva.

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