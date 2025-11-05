Celta de Vigo vs. FC Barcelona, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Celta de Vigo recibe a FC Barcelona este domingo 9 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Balaídos, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.
Sigue aquí en directo el Celta de Vigo vs. FC Barcelona de LaLiga 2025-26
Los Célticos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Levante en la fecha 11, con goles de Óscar Mingueza y Miguel Román González. El equipo dirigido por Claudio Giráldez es décimo segundo en la clasificación con 13 puntos.
Por su parte, los Culés derrotaron por 3-1 a Elche en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. El cuadro a cargo de Hansi Flick es segundo en la tabla con 25 unidades.
Cómo ver Celta de Vigo vs FC Barcelona, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, LaLiga TV Bar
|Sudamérica
|ESPN, Disney+
|México
|Sky Sports
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports
El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.
Hora de inicio de Celta de Vigo vs FC Barcelona
El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Balaídos.
- México:14:00 horas
- Argentina:17:00 horas
- Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias del Celta de Vigo
En la conferencia de prensa previo a su duelo de mitad de semana frente al Dinamo Zagreb, Fran Beltrán fue cuestionado sobre su contrato, mismo que llega a su fin en el verano y debería ser prioridad para los Célticos.
"No tengo mucho que añadir, estoy enfocado en terminar el año de la mejor manera, llevar al club como lo he hecho este tiempo. Se han dicho muchas cosas respecto a mi tema. Hay muy poco de cierto porque no se ha hablado nada.
Si no se ha hablado nada no puede haber ni cifras, ni momentos, ni equipos. Me quiero mantener al margen. Quiero terminar este partido bien, jugar el próximo partido o cuando me necesite el míster en lo que queda de año y disfrutar. Al final estamos disfrutando todos y nos lo merecemos después de todo este tiempo en el que el equipo no ha ido bien y ahora hay que disfrutarlo", expresó el mediocampista.
Noticias del FC Barcelona
Los Culés vienen de un decepcionante empate a mitad de semana por marcador de 3-3 frente a Brujas en la Champions League, con lo que dieron un paso atrás en el objetivo de terminar la fase de liga entre los ocho primeros lugares.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
