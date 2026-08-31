Ceballos sorprende a todos en el Bernabéu

Dani Ceballos, exjugador del Real Madrid, sorprendió a todos durante el partido entre el conjunto merengue y el Málaga, en la Liga española, ayer domingo.

Ceballos (30 años) estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu disfrutando de la victoria de sus excompañeros ante el Málaga y, mientras esperaba una decisión sobre su futuro, el centrocampista siguió el encuentro desde uno de los palcos vip.

Según el diario "As", a falta de menos de 24 horas para el cierre del mercado de fichajes, su regreso al Real Betis es su principal objetivo.

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El Real Madrid logró una cómoda victoria por 4-0 sobre el Málaga, y los aficionados se reencontraron con Ceballos, que no quiso perderse la oportunidad de volver al estadio del Bernabéu.

Tras el gol de Mbappé, la cámara enfocó el palco vip donde estaba sentado el exjugador del Real Madrid.

Y mientras aún no se ha definido su próximo destino, el jugador se entrena actualmente en solitario en la capital, con la intención de regresar a su club de origen: el Real Betis.

Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, el futuro de Ceballos sigue siendo incierto. El jugador quiere volver al equipo verdiblanco, que abandonó en 2017 rumbo al Real Madrid.

Los últimos movimientos de la directiva apuntan a que el regreso de Ceballos está más cerca que nunca. Sin embargo, el tiempo se agota y la operación aún no se ha cerrado.

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A comienzos del verano, Ceballos rechazó una tentadora oferta del Ajax, que era una propuesta muy atractiva tanto en lo económico como en lo deportivo. Considera que su futuro está únicamente en el Real Betis, y en nada más.

El problema de inscripción de jugadores del club andaluz es el principal obstáculo que impide cerrar la operación.