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Es, como siempre, un Antonio Cassano nada banal y siempre mordaz con casi todos sus excompañeros. Esta vez le ha tocado a Ronaldinho. El ex número 99 del Milan ha querido criticar la operación de marketing del Ravenna, protagonista el domingo por la tarde del derbi que ganó al Forlì con Ronaldinho en el campo, a sus 46 años.

«Parto de una premisa: tengo en gran estima a Ronaldinho como persona y como futbolista. Lo sitúo entre los cinco más grandes de la historia, junto a Messi, Maradona, Ronaldo el Fenómeno y probablemente Pelé. Ronaldinho es uno de los cinco mejores jugadores de la historia, ha tenido una carrera extraordinaria en la que ganó todo lo que se podía ganar, hizo algo único y maravilloso, con una calidad sin igual. Pero tengo que separar eso de lo que voy a decir ahora, porque son dos cosas muy distintas. Por determinadas figuras siento un respeto enorme; me quito el sombrero ante Ronaldinho en todos los sentidos, pero lo que hizo el otro día me pareció algo feo, feo, feo de ver. A los 46 años, en esas condiciones, vas allí a hacer no sé qué... ¿Lo hizo porque tiene relación con Cipriani, que es amigo suyo? ¿Lo hizo porque le dieron mucho dinero? ¿Lo hizo por...? No lo sé... Para mí fue una payasada».